Así les fue el fin de semana a los jugadores de la Selección Colombia

Un nuevo fin de semana para que los habituales titulares a la Selección Colombia tuvieran minutos con sus equipos en las distintas ligas del planeta. En esta ocasión, los que se destacaron fueron Luis Fernando Muriel y Yimmi Chará, quienes se reportaron con goles con Sevilla y Junior, respectivamente.



Los de Italia no tuvieron acción este domingo por la muerte de Davide Astori, de la Fiorentina. Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta un resumen de cómo les fue a los futbolistas de la Tricolor.



Arqueros:



David Ospina (Arsenal): como es habitual en la Premier League, el arquero antioqueño fue suplente con su equipo, que perdió 2-1 en su visita al Brighton, por la fecha 29.



Camilo Vargas (Cali): el golero bogotano custodió la portería del azucarero, que goleó 4-0 a Rionegro Águilas, por la sexta fecha de la Liga I-2018. Tuvo pocas intervenciones en el duelo.



Leandro Castellanos (Santa Fe): fue el encargado de atajar en el compromiso que enfrentó al cardenal frente a Bucaramanga. Su club cayó 1-0 en su visita al Alfonso López.



Defensores:



Dávinson Sánchez (Tottenham): el central caucano fue titular y estuvo todo el juego en el triunfo 2-0 de su club sobre Huddersfield Town, por la jornada 29 de la Premier. Dávinson se mostró seguro cada vez que le tocó intervenir.



Santiago Arias (PSV): el lateral paisa estuvo todo el compromiso con el PSV, que goleó 3-0 al FC Utrecht, en partido válido por la fecha 26 de la liga de Holanda. Su equipo comanda el torneo con 68 puntos.



Cristian Zapata (Milan): el ‘derby della madonnina’ frente al Inter, que se iba a disputar el domingo, fue suspendido por la muerte del capitán de la Fiorentina, Davide Astori.



Yerry Mina (Barcelona): el nacido en Guachené (Cauca) no fue convocado por el azulgrana para el duelo contra el Atlético de Madrid. Su equipo ganó 1-0 y se alejó en la punta en España.



Stefan Medina (Monterrey): estuvo 84 minutos en la derrota 1-3 de los rayados frente a Puebla, por la décima jornada de la liga de México.



Frank Fabra (Boca Juniors): el xeneize, líder de la liga de Argentina, visita este lunes a Argentinos Juniors, por la jornada 18.



Óscar Murillo (Pachuca): el central jugó todo el partido en la derrota 2-1 de los tuzos en su visita a Toluca.



William Tesillo (Santa Fe): no tuvo un buen partido frente a Bucaramanga, club que le ganó al cardenal por 1-0 en duelo de la fecha 6 de la Liga I-2018. Además, fue amonestado al 87.



Volantes:



James Rodríguez (Bayern Múnich): por molestias musculares, el volante cucuteño no estuvo con su equipo, que se impuso 0-4 al Friburgo en la Bundesliga. Este lunes regresa a los entrenamientos.



Carlos Sánchez (Espanyol): la ‘Roca’, que ha sido titular indiscutible desde su arribo al Espanyol, en esta oportunidad permaneció en el banco de suplentes en el 1-1 de visitante frente al Levante. Sánchez, por otro lado, se mostró completamente afectado por la muerte de su excompañero Davide Astore, capitán de la Fiorentina.



Jefferson Lerma (Levante): no fue convocado para el partido contra Espanyol, por la fecha 27 de la Liga de España. Su equipo igualó 1-1 como local.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): el jugador “viene trabajando fuerte” tras superar una pubalgia, así lo indicó Massimiliano Allegri, DT de la Juventus, que agregó que espera tenerlo “pronto disponible”.



Mateus Uribe (América, de México): el antioqueño disputó todo el compromiso en el 1-1 de su equipo frente a las chivas de Guadalajara, como visitantes.



Wilmar Barrios (Boca Juniors): el xeneize, líder de la liga de Argentina, visita este lunes a Argentinos Juniors, por la jornada 18.

Felipe Pardo (Olympiacos): estuvo 88 minutos en cancha, en el 1-1 de su club como local frente al Panathinaikos, por la fecha 24 de la liga de Grecia.



Edwin Cardona (Boca Juniors): el xeneize, líder de la liga de Argentina, visita este lunes a Argentinos Juniors, por la jornada 18.



Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua): disputó todo el compromiso en el 1-1 frente a Changchun Yatai, por la primera jornada de la liga de China.



Gustavo Cuéllar (Flamengo): no fue convocado por su equipo, que se impuso 1-0 al Botafogo por el Carioca 1.



Abel Aguilar (Cali): por estar expulsado, no vio acción contra Rionegro Águilas. Cali ganó 4-0.



Yimmi Chará (Junior): se reportó con gol en el triunfo 1-2 del tiburón sobre el Medellín, por la jornada seis de la Liga I-2018. El tanto de Chará fue el segundo del Junior en el Atanasio Girardot.



A los 29 minutos una combinación de Teo y Chará #CHATEO pone el 2 - 0 sobre el @DIM_Oficial

Aquí está el gif de gol de @yimmichara 🦈 pic.twitter.com/J4bB50DVEx — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 4 de marzo de 2018

Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal): disputó los 90 minutos en la derrota 0-2 del submarino amarillo frente a Girona, por la jornada 27 de la liga de España.



Radamel Falcao García (Mónaco): no fue convocado por el equipo del Principado, que enfrentó al Bordeaux. Mónaco ganó 2-1.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): el nacido en Santo Tomás (Atlántico) abrió la cuenta para su equipo, que se impuso 2-0 al Athletic de Bilbao. Con la diana, Muriel completó seis tantos en la actual liga española. Además, estuvo 68 minutos en cancha.



Así fue el gol de Muriel al Athletic Bilbao

El delantero colombiano abrió la cuenta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Miguel Borja (Palmeiras): su equipo juega este lunes contra el Sao Caetano, por el campeonato Paulista A1.



Duván Zapata (Sampdoria): el duelo contra Atalanta fue aplazado por la muerte del capitán de la Fiorentina, Davide Astori.



Teófilo Gutiérrez (Junior): dio asistencia en el triunfo 1-2 del tiburón, que visitó al Medellín por la sexta jornada de la Liga I-2018.

Avilés Hurtado (Monterrey): el delantero estuvo los 90 de juego, en la derrota 1-3 de los rayados frente a Puebla.