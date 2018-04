Volvieron recargados: así les fue a los de la Selección el fin de semana

Un nuevo fin de semana para que los recientes convocados por José Pékerman, en la fecha Fifa, se pusieran a punto tras los partidos amistosos que disputó la Selección Colombia contra Francia y Australia.

La principal novedad fue el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien volvió de su lesión y, a su mejor manera, anotó gol contra Milan, FUTBOLRED le presenta un resumen de cómo les a los jugadores de la Tricolor.



Arqueros



David Ospina (Arsenal): Tras 364 días, el colombiano volvió a ser titular con Arsenal en la Premier League. Su equipo ganó 3-0 sobre el Stoke City.



Camilo Vargas (Cali): tuvo una buena actuación en la victoria 3-0 de su equipo, Deportivo Cali, sobre Santa Fe en la jornada 12 de la Liga I-2018.



Defensas



Cristian Zapata (Milan): El colombiano estuvo en el banco de suplentes en la derrota de su equipo por 3-1 contra Juventus.



Dávinson Sánchez (Tottenham): jugó los 90 minutos en la emocionante victoria del Tottenham por 1-3 sobre el Chelsea en Premier League.



Santiago Arias (PSV Eindhoven): el lateral jugó 87 minutos y puso la asistencia del cuarto gol en la victoria del PSV 5-1 sobre Breda en la Liga de Holanda.



Óscar Murillo (Pachuca): el central colombiano no jugó debido a que sufrió una lesión muscular que lo tendrá fuera de las canchas por cuatro semanas, informó el club mexicano.



Frank Fabra (Boca Juniors): el lateral jugó los 90 minutos en la victoria agónica de Boca Juniors 2-1 sobre Talleres de Córdoba.



Johan Mojica (Girona): el defensa no estuvo en el partido contra el Levante por sanción, completó las amarillas y no pudo disputar el encuentro.



Yerry Mina (Barcelona): no fue convocado en el 2-2 de Sevilla contra Barcelona.



Bernardo Espinosa (Girona): el central caleño jugó los 90 minutos en el partido que quedó 1-1 de Girona contra el Levante.



Volantes



Wílmar Barrios (Boca Juniors): el volante jugó los 90 minutos junto a su compatriota Fabra en la victoria 2-1 de Boca sobre Talleres.



Carlos Sánchez (Espanyol): la ‘Roca’ jugó 90 minutos y recibió amarilla en el empate 0-0 de Espanyol contra Alavés.



Jefferson Lerma (Levante): el centrocampista de primera línea tuvo un buen desempeño con su club, jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de Girona contra Levante, además, recibió tarjeta amarilla.



José Izquierdo (Brighton Hove & Albion): el pereirano, tras jugar los 90 minutos, no pudo ayudar a su equipo, que perdió 0-2 contra el Leicester.



James Rodríguez (Bayern Múnich): el cucuteño tuvo un partido 'redondo' contra el Borussia Dortmund, al que le ganaron por 6-0. El colombiano anotó gol y puso asistencia en el encuentro. Jugó 66 minutos.

Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua): el antioqueño puso dos asistencias y jugó los 90 minutos en el 4-1 de su equipo sobre Hebei.



Mateus Uribe (América, de México): el paisa marcó en la victoria de las águilas por 2-1 contra Cruz Azul, además, jugó los 90 minutos del encuentro.



Yimmi Chará (Junior): jugó los 90 minutos en la victoria de Junior 1-0 sobre Leones en la Liga I-2018 de Colombia.



Víctor Cantillo (Junior): jugó los 90 minutos junto a su compatriota, Chará, en la misma victoria del conjunto tiburón.



Juan Fernando Quintero (River Plate): el volante colombiano no fue convocado por el conjunto millonario en la victoria 1-3 sobre Defensa y Justicia.



Edwin Cardona: el volante no fue convocado por Colombia debido a la sanción que tiene en partidos amistosos. Además, se encuentra lesionado y no estuvo en el partido de Boca Juniors



Juan Guillermo Cuadrado: el jugador volvió de una lesión y por eso no estuvo convocado en Colombia. Sin embargo, regresó y marcó gol en la victoria 3-1 de Juventus sobre Milan.



Delanteros



Falcao García (Mónaco): jugó los 90 minutos en la dolorosa derrota del Mónaco por 3-0 contra el PSG. Además, el 'Tigre' anotó un gol, pero fue invalidado por fuera del lugar gracias al VAR, lo que molestó al colombiano.



Duván Zapata (Sampdoria): el delantero jugó 56 minutos en la derrota de la Sampdoria por 2-1 frente al Chievo Verona en Italia.



Miguel Borja (Palmeiras): el de Tierralta (Córdoba) fue titular, jugó los 90 minutos y marcó el único gol del partido en la final de ida entre Palmerias y Corinthians por el Torneo Paulista.

Carlos Bacca (Villarreal): el de Puerto Colombia disputó 56 minutos en la derrota de su equipo por 1-0 frente al Málaga.



Luis Fernando Muriel (Sevilla): el delantero jugó los 90 minutos y marcó gol en el empate 2-2 de Sevilla contra Barcelona, el colombiano marcó el 2-0, pero el conjunto sevillano se 'durmió' y empató el partido.