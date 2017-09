Aún no se venden boletas para el partido Colombia vs. Paraguay

Luego de las muchas inconformidades que se han presentado con la boletería de la Selección Colombia, este jueves la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre las entradas para el siguiente partido, que será contra Paraguay.

“La Federación Colombiana de Fútbol advierte a la opinión pública e interesados en boletas para el partido Colombia vs. Paraguay del 5 de octubre de 2017, que no se han puesto a la venta las entradas para este partido, por lo que se pide a los aficionados que no compren boletas en ningún portal de internet que supuestamente las está ofreciendo”, señaló en un comunicado la Federación.

Tal como se dio a conocer hace casi un mes, TicketShop no tendrá la concesión para vender las entradas para el juego con los ‘guaraníes’, por lo tanto aún no se están vendiendo boletas.

“Toda boleta que se esté ofreciendo en este momento, es un fraude. La FCF anunciará de forma oportuna el nombre del comercializador autorizado y los canales de compra y distribución de las mismas”, añadió en un comunicado de prensa.

El juego entre Colombia y Paraguay será el próximo 5 de octubre a las 6:30 p.m. y, de ganar, la ‘tricolor’ aseguraría su lugar en el Mundial de Rusia-2018.

Redacción Futbolred