Teo, Torres y Murillo: los grandes ausentes en la convocatoria de la Selección Colombia

Entre los 26 futbolistas que convocó José Pékerman para los amistosos de la Selección Colombia (Francia, el 23 de marzo, y Australia, el 27) hay regreso de algunos deportistas, consolidación de otros y hasta un citado que se estrena en la Tricolor. Sin embargo, y sabiendo que falta poco para el Mundial de Rusia 2018, hay jugadores de mucho peso que están ausentes en el listado.

Tres nombres, que se han ganado un nombre en la Selección, brillan por su ausencia: Teófilo Gutiérrez, Daniel Torres y Jeison Murillo. Especialmente el no llamado de Teo es la radiografía de su venida a menos en el seno del seleccionado cafetero. Su regreso al Junior, lejos de ayudarle, lo ha alejado debido al bajo nivel que mostró en el remate del año anterior y el inicio de este.



En cuanto a Torres, el volante del Alavés se ha tenido que reponer a las lesiones y pocos minutos en el club español. Además, el buen momento de Mateus Uribe o Wílmar Barrios, han hecho que el puesto en la primera línea del mediocampo sea más disputada en la Selección.



Y de Jeison Murillo hay que decir que le ha costado tener continuidad en el Valencia, pero no por su nivel en España, si no porque las lesiones tampoco le han permitido ser constante. Eso sí, cada vez que sale a la cancha, el vallecaucano demuestra su calidad en la defensa. Para esta citación, le ganó el pulso Bernardo Espinosa, quien brilla en el Girona.



Otros ausentes en la Selección, aparte del lesionado Juan Guillermo Cuadrado y el sancionado Edwin Cardona, son Gustavo Cuellar, del Flamengo; Éder Álvarez Balanta, del Basilea suizo; y Roger Martínez, que se fue de China para el Villarreal español.



