Carlos ‘La Roca’ Sánchez está bien: Colombia recupera la tranquilidad

No es que las demás lesiones importan. Preocupan e inquietan todas. Pero una de Carlos Sánchez, que le quita equilibrio a Colombia en el medio, enciende todas las alertas.

Por fortuna, él mismo se encarga de apagarlas: “Sí entrené pero diferenciado por una sobrecarga, pero ya estamos bien. Hoy entrené normalmente y me sentí perfecto”, explicó el hombre clave de la marca en la Selección.



Sánchez recuperó a tiempo su tono y su continuidad. Sin mucho espacio en la Fiorentina, desembarcó en el Espanyol, donde ya suma 7 partidos, siempre de titular, siempre necesario, siempre preciso. La Roca de siempre, ahora en una de las ligas más exigentes del mundo, la de España.



“Yo me veo adentro (del Mundial), para eso trabajo”, dice, sin dudar. No tiene por qué. Su puesto es indiscutible, más ahora que viene un rival durísimo como Francia.



“Estamos bien, muy motivados, tenemos un rival mundialista, top, aquí con su gente. Así que la motivación está al máximo”, afirma.



Francia, pleno de figuras en todas las posiciones, no lo pone nervioso: “Los partidos hoy en día se ganan en un medio campo muy fuerte, con reconocimiento. Pero nosotros tenemos la calidad, tal vez no ese recorrido de ellos pero nos invita a hacer de lo que ellos no puedan y así hacer la diferencia”.



Sánchez asegura que Cuadrado y Cardona son hombres de la Selección, que se alegra de que el de Juventus esté con el equipo en París “para apoyarlo en estas dificultades”, pero abre la opción de no contar con ellos en el futuro: “Son muy importantes, pero tenemos otros jugadores importantes que están esperando su oportunidad. No estamos preocupado por la ausencia de ellos. Al contrario, debemos aprovechar esta oportunidad para probar otras alternativas”.