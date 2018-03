Cinco ajustes determinantes para el triunfo de Colombia contra Francia

Por increíble que parezca, fueron los mismos hombres los que jugaron el primer tiempo y los primeros minutos del segundo, en el triunfo 2-3 de Colombia contra Francia, en París, durante su primer partido amistoso de la fecha Fifa.

Cuesta creer que en la primera etapa fueran un manojo de nervios, menudo concierto de imprecisión, pero que en la segunda asumieran con toda la seriedad la dificultad y, en vez de resignarse, salieran con ‘todas sus armas’, como diría Falcao, a cambiar la historia.



¿Qué pasó? El técnico José Pékerman entendió que las posiciones de sus jugadores no eran ideales y en su discurso les recordó que a los Mundiales se va con una maleta cargada de rebeldía. Así llegó la remontada, en cinco ajustes definitivos:



1. ¡Peligro en la izquierda! La primera etapa fue una exhibición de Mbappé, que en 45 minutos hizo polvo la cintura de Fabra y generó peligro siempre que apretó un poquito el acelerador. De hecho, el segundo tanto francés llegó cuando el lateral perdió la pelota en el campo rival, en una excursión al ataque que dejó al equipo ‘pagando’. La orden al lateral fue clara: ¡No sales más! Concentrado en la marca, Fabra lució más aplomado. Y luego, con un auxilio en su sector, su calvario con Mbappé terminó.



2. Cambio de posición para Mateus Uribe. Parece una sutileza pero en realidad es un ajuste trascendental. En el segundo tiempo Uribe dejó de pretender ser un Juan Guillermo Cuadrado sin claridad en ataque y pasó a ayudarle a Fabra a contener el ataque francés por la izquierda. Con él por aquella punta el medio campo se equilibró, ‘La Roca’ Sánchez volvió a tomar el mando e incluso Aguilar –de pobre presentación- lució más cómodo.



3. Un medio campo equilibrado. Los dos ajustes anteriores apaciguaron el veloz ataque de Francia y aislaron a Kanté de los destinatarios de sus pases. Y se vio aún mejor el complicado medio campo de la primera etapa del partido cuando llegó Lerma por Aguilar. ¡Hasta dos remates para gol tuvo el ágil, preciso y valiente hombre del Levante!



4. ¡Apareció James! Sin la presión del ataque sorpresivo de Francia, producto del ajuste en la zona medida del campo, James apareció. Fue uno de los ausentes en la primera etapa pero en el complemento retrocedió unos metros –como en el Bayern Múnich- para liderar la recuperación y asociarse con Falcao: la primera vez que lo intentó fue gol de ‘El Tigre’. 77 por ciento de pases correctos y un tiro libre peligroso hacen parte de su balance. Con el 10 conectado, Colombia SIEMPRE es otra.



5. Colombia, sin James ni Falcao. Pero contra todo pronóstico se fueron Falcao y James. ¡Impensable! Pero no. El del Mónaco venía de lesión y arriesgarlo en un amistoso no era prudente. El del Bayern, que luchó sin éxito una buena parte del juego, sintió el desgaste… y viene en recuperación de una lesión. En sus lugares llegaron Duván Zapata y Juan F. Quintero. Ya estaba Izquierdo, Lerma se animaba, Zapata en el área es un toro y sólo faltaba un antioqueño recursivo para finalizar la remontada: en una demostración de carácter pidió la pelota y cobró con autoridad el penalti que sentenció el 2-3 final. Volvió a ganar el DT con su apuesta. Y gana Colombia, que se ilusiona con sus buenas alternativas, frente a un rival de quilates, a menos de tres meses del Mundial.