Colombia dio a conocer los 23 convocados para el Suramericano sub-20

El técnico de la Selección Colombia Sub-20, Carlos el 'Piscis' Restrepo, dio a conocer este jueves la lista de convocados para afrontar el Suramericano de Ecuador, que se disputará del 18 de enero al 11 de febrero y que otorgará cuatro cupos para el Mundial juvenil que será en Corea del Sur, en mayo de este año.

Convocados:

Arqueros

1. LUIS ALBERTO GARCÍA PACHECO – RAYO VALLECANO (ESP)

12. MANUEL GARDANI ARIAS ARIAS – CLUB DEPORTIVO TULUÁ

23. JAIME DAVID MORA GRANADOS – REAL SANTANDER

Defensas

2. CARLOS ECCEHOMO CUESTA FIGUEROA – ATLÉTICO NACIONAL

3. JORGE ANDRÉS SEGURA PORTOCARRERO – ENVIGADO F.C.

4. JOAN SEBASTIÁN CASTRO DINAS – CLUB LLANEROS

5. ANDERSON ARROYO CÓRDOBA – FORTALEZA FÚTBOL CLUB

14. JHON JANER LUCUMÍ BONILLA – DEPORTIVO CALI

15. LEYSER CHAVERRA RENTERÍA – UNIVERSITARIO POPAYÁN

22. GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ – BARRANQUILLA FÚTBOL

Volantes

6. DANIEL ROJANO GÓMEZ – ONCE CALDAS

8. KEVIN ALEXANDER BALANTA LUCUMÍ – DEPORTIVO CALI

10. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ SUÁREZ – AMÉRICA DE CALI

13. EVER AUGUSTO VALENCIA RUIZ – INDEPENDIENTE MEDELLÍN

16. CHRISTIAN ANDRÉS MINA REYES – DEPORTES QUINDÍO

17. LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA – BARRANQUILLA FÚTBOL

18. JHON HAROLD BALANTA CARABALÍ – UNIVERSITARIO POPAYÁN

20. EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO – INDEPENDIENTE MEDELLÍN

21. JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ – ATLÉTICO NACIONAL

Delanteros

7. JULIÁN ANDRÉS QUIÑONES QUIÑONES - CLUB TIGRES UANL (MEX)

9. DAMIR CETER VALENCIA – INDEPENDIENTE SANTA FE

11. MICHAEL NIKE GÓMEZ VEGA – ENVIGADO F.C.

19. JORGE LEONARDO OBREGÓN ROJAS – INDEPENDIENTE SANTA FE

Antes del Suramericano, Colombia disputó un partido amistoso en Bogotá contra Venezuela, que quedó 1-1. El gol de la 'tricolor' lo marcó Juan Camilo Hernández.

Colombia integra el grupo A junto al local Ecuador, Brasil, Paraguay y Chile. El equipo nacional viajará a la ciudad de Riobamba el domingo 15 de enero. Allí disputará su primer encuentro el miércoles 18 contra Paraguay.

Partidos de la primera fase:

Colombia vs Paraguay, 18 de enero

Ecuador vs. Colombia, 20 de enero

Colombia vs. Brasil, 24 de enero

Colombia vs. Chile, 26 de enero.

