Borja y Mojica, las grandes revelaciones de Colombia en Londres

Colombia volvió a jugar un primer tiempo discreto y un complemento de dominio y ambición, que injustamente terminó en un 0-0.

El rival, rápido y muy fuerte en el uno a uno, fue una interesante prueba, que Colombia pudo sortear.



David Ospina (6). Una vez lo probó Luongo y respondió perfecto. Tuvo una noche tranquila (¡al fin!) el buen portero colombiano.



Santiago Arias (6). Rápido, bien acomodado en las pocas salidas de los australianos y con interesantes asociaciones con Uribe y Chará.



Óscar Murillo (6). Exigido en el primer tiempo, no lució tan acoplado con Zapata y en cambio sí con Mojica. Salió lesionado al 50. ¡Alerta Colombia!



Cristian Zapata (5). Le ganó de fuerza Juric al 42, en la opción más clara del juego. Se le notó la falta de competencia.



Johan Mojica (7). Seguro por su banda, a pesar de la poca exigencia del rival, y muy ambicioso en ataque, su mejor virtud: Buen socio para James, Izquierdo y especialmente Borja (tremendo pase al 63).



Wilmar Barrios (6). Aunque no brilló, cumplió. Sigue siendo buena alternativa para Sánchez.



Abel Aguilar (5). Otro partido gris del hombre del Cali, aunque no sufrió tanto como contra Francia.



Mateus Uribe (6). Rendidor, peligroso, insistente, seguro, valiente. El volante mixto que conocemos todos se adueñó del puesto en el medio. Incluso tuvo un cabezazo al inicio y un remate de media distancia al 57.



James Rodríguez (6). Tuvo remates al 34 y al 39 y se lo negó el portero en el segundo tiempo en un cabezazo medio acrobático. Cumplió, como siempre, el 10 de Colombia.



Falcao (6). Muy pocos balones le llegaron e los 45 minutos que estuvo en el campo.



Carlos Bacca (5). Jugando como extremo se sacrificó pero no le alcanzó para destacarse. Incluso falló en la única que tuvo, en una definición más bien aparatosa.



Miguel Borja (7). Ingresó al ST por Falcao. Una chalaca 49, jugada de gol anulada al 54; cabezazo peligroso al 63 y cabezazo al palo al 80; falló un penalti que le cometieron al 85 y al 92 falló en la última jugada. Seis de 7 opciones de gol de Colombia lo tuvieron como protagonista.



Jefferson Lerma (6). Reemplazó a Aguilar en el ST. Aplomo, seguridad, velocidad y fortaleza en los duelos individuales. Segundo amistoso haciendo méritos para ir a Rusia.



Yerry Mina (6). Llegó por Murillo al 53. La poca exigencia del rival no le permitió destacarse. En ataque tuvo un par de intentos. ¿El lunar? Quiso ser el más varón contra Giroud en París y contra Leckie en Londres… y salió sobrando.



Yimmi Chará (6). Reemplazó a Uribe al 69. Aportó velocidad y asociación con Arias por derecha.



José Izquierdo (6) Ingresó al 74 por Bacca. Jugando en su puesto era natural que brillara, generara peligro alternando con Mojica y con James y fuera un dolor de cabeza más para el rival.



Giovanni Moreno (SC). Llegó al 82 por James, quien sufrió una molestia en un cobro de tiro libre. Dos veces se asoció con Borja, una fue una opción muy clara de gol.