Colombianos que no estarían contra Brasil, si ven tarjeta en Venezuela

Se acerca la penúltima jornada doble de las Eliminatorias suramericanas a Rusia-2018, en la que la Selección Colombia enfrentará a Venezuela, el jueves 31de agosto, y a Brasil, el martes 5 de septiembre. Y en la ‘tricolor’ ya hay diez futbolistas que tendrán que ser precavidos para no ser amonestados en el primer partido, contra la ‘vinotinto’, y quedar suspendidos para el duelo frente a la ‘canarinha’.

Las alerta naranja es debido a que entre los diez jugadores que están en riesgo de recibir una amarilla, aparecen nombres importantes y que acostumbran a ser inicialistas en el equipo de José Pékerman.

Santiago Arias, Cristian Zapata, Carlos Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado, son los principales nombres que tendrán que cuidarse en cada choque, pues de recibir la cartulina amarilla, quedarían automáticamente sin posibilidad de enfrentar a Neymar y compañía.

Además, Abel Aguilar, Farid Díaz, Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Gustavo Cuellar, en caso de jugar en Venezuela, también entran como preavisados disciplinariamente.

Y el décimo jugador que llega con una amonestación acumulada es el ‘10’, James Rodríguez; aunque el jugador del Bayern Múnich alemán ya sabe que no puede jugar contra Venezuela, en caso de enfrentar a Brasil tendrá que no ser amonestado para no perderse el enfrentamiento contra Paraguay, el próximo 5 de octubre.

De hecho, en caso de que alguno de los diez jugadores mencionados pase en limpio este jueves, contra el elenco que dirige Rafael Dudamel, seguirán con una amarilla acumulada y deberán moderarse contra la ‘canarinha’, ya que en octubre vienen enfrentamientos contra Paraguay, en Barranquilla, y visitando a Perú, en el cierre de las clasificatorias.

Redacción Futbolred