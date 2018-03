Uno a uno: así vimos a los jugadores de Colombia en el triunfo sobre Francia

Histórico triunfo de la Selección Colombia 2-3 sobre Francia, este viernes en el Stade de France. Dos caras mostró el equipo que dirige José Pékerman, pues se vio dominado y superado en la primera parte, y aun así se fue perdedor apenas 2-1; pero en el complemento tuvo una positiva reacción, que significó la remontada en París.

Así vimos, y así calificamos, a los futbolistas titulares y también a los que ingresaron para la segunda parte en la Selección.



David Ospina: 6,0. Tuvo dos atajadas interesantes, una contra Griezmann y otra de media distancia en la segunda parte. Sin embargo, es total responsable en el segundo gol de los galos. A pesar de todo, sigue siendo el estandarte del arco colombiano.



Santiago Arias: 6,0. Pasó algunos problemas defensivos, pero se estabilizó y mejoró por su lateral. Además, se proyectó en repetidas ocasiones y, aunque no en todas acertó, le llevó problemas a la defensa local.



Dávinson Sánchez: 6,0. Le costó mucho en la primera parte. Le filtraron pases a su espalda y se desnudaron los problemas de una sociedad muy joven junto a Yerry Mina. En el segundo tiempo se aplomó y se vio mejor.



Yerry Mina: 6,0. Igual que su compañero, sintió el ímpetu de los franceses en los primeros minutos. Su fuerza en el fútbol aéreo fue vital en un par de centros. Fue de menos a más, a pesar de la falta de minutos en su club, Barcelona.



Frank Fabra: 4,5. Empezó a proyectarse al ataque y lo hizo bien; pero fue el hueco en la defensa colombiana, sin apoyo por los volantes de marca. En el segundo tiempo no sufrió, pues Mateus Uribe le dio una mano.



Abel Aguilar: 5,5. Su experiencia es innegable y le ayuda, pero le sigue costando en la marca. La velocidad del seleccionado francés lo complicó y por eso fue el primer cambio.



Carlos Sánchez: 6,0. Sigue siendo la ‘Roca’ que le da fortaleza al mediocampo. Cuando le faltó apoyo, sufrió al igual que sus compañeros; pero con el ingreso de Jefferson Lerma y con Mateus Uribe en zona de marca, volvió a ser el patrón del mediocampo. Además, filtró un gran pase para James Rodríguez, en el gol de Falcao.



Mateus Uribe: 6,0. Es el jugador que mejor complementa el mediocampo, pues mostró sacrificio en marca y tiene claridad para pasar el balón. De un quite suyo, nació el gol de Falcao, que era el empate provisional.



James Rodríguez: 6,5. Puso todo su juego y sacrificio al servicio de la Selección. Corrió, marcó, quitó, pateó. Su velocidad física y mental fue vitales para el segundo gol de la Selección.



Luis Fernando Muriel: 6,0. Voluntarioso, anotó un gol casi accidental, pero que fue fruto de su atrevimiento y cabeza alta para buscar a un compañero. Se le vio bien por izquierda, pero falló por su ansiedad en dos jugadas claras de gol.



Falcao García: 6,0. Venía de jugar un solo partido en el Mónaco, después de una larga lesión; se le notó por eso falto de distancia y enredado para recepcionar el balón. Sin embargo, no perdonó en la opción que tuvo y dejó claro porqué es el goleador de la Tricolor.



Los cambios



Jefferson Lerma: 6,0. Ayudó en la línea de tres volantes de marca. Veloz, concentrado y también se atrevió a llegar al área y patear de media distancia. Sigue convenciendo a Pékerman.



Duván Zapata: 6,0. es un ‘Toro’. Peleó con los defensas rivales y los complicó. Tuvo una opción de gol y aprovechó para mostrar fuerza y sacrificio.



José Izquierdo: sin calificación. Jugó menos de 15 minutos, pero le cometieron el penalti que significó el triunfo.



Juan Fernando Quintero: sin calificación. Entró al minuto 83 y solo se vio cuando le pidió el lanzamiento del penalti a Duván Zapata. Se paró frente a la pelota y definió con categoría desde el punto blanco.





Redacción Futbolred