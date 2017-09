'Con James el fútbol siempre se hace más fácil': Edwin Cardona

Foto: A. PARTICULAR

El super Brasil de los 36 puntos es inspirador para Colombia, y muy especialmente para Edwin Cardona. “Están clasificados pero pudieron traer otros jugadores y vienen con los mejores porque tienen la misma responsabilidad que nosotros y quieren seguir sumando. Es la misma responsabilidad nuestra, hay que jugarles un partido inteligente y no regalar puntos, queremos seguir sumando para acercarnos más a la clasificación”, dijo.

“Va a ser difícil pero confiamos en nosotros y sabemos que podemos hacerles mucho daño”, anticipó.

Su fórmula, como al de muchos, tiene en la espalda el número 10: “Verlo jugar es bueno, más para nosotros y nuestros compañeros. Uno siempre quiere jugar junto a James, Dios quiera que podamos seguir mejorando y sumar. Es un jugador muy importante para nosotros y ojalá lo pudiéramos tener al cien”.

Cardona cree que hay, además, otros factores a favor: “Estamos en nuestra cancha, con nuestra gente y recuperando a un jugador tan importante como James podemos poner condiciones. Contra Venezuela no fue lo mejor, la cancha no se prestó, pero el martes van a ver una selección diferente y vamos a llevarnos los tres puntos”, prometió.

El hombre de Boca Juniors ha aprendido lecciones importantes en estas primeras semanas en el fútbol argentino: “Antes me pasaba que me pegaban y yo reaccionaba pero uno va aprendiendo a manejar eso, y la intensidad, que hasta el último minuto, hasta que pite el árbitro, no se deja de correr”; confesó.

Si bien en San Cristóbal no dejó su mejor imagen, confía en que venga pronto la revancha y, de titular o de suplente, llegue su momento de volver a sumar puntos vitales con su poderosa pierna derecha.

Redacción Futbolred