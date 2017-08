'Contra Venezuela hay que ser maduros, nos jugamos mucho': G. Moreno

La Selección Colombia se pone a punto para enfrentar a Venezuela el próximo jueves en San Cristóbal, por las Eliminatorias al Mundial de Rusia-2018.

Ante la ausencia de James Rodríguez, Giovanni Moreno es uno de los jugadores que se perfila como inicialista frente a la ‘vinotinto’. El jugador del Shanghái Shenhua, de China lamentó la situación del ‘10’.

“Yo lo veo muy bien, James es un jugadorazo. Yo le decía que parecía que no tuviera nada, pero hay que cuidarlo, si le dicen que no puede jugar es por algo, es un jugador muy importante para el equipo, no se puede arriesgar”, dijo a los medios de comunicación en Barranquilla.

El antioqueño, de 31 años, manifestó que sí le toca actuar contra los conducidos por Rafael Dudamel estará más que listo y dispuesto a ayudar a la ‘tricolor’.

“Cualquiera que está acá tiene la capacidad y posibilidad de sustituirlo (habla de quién puede reemplazar a James), todos los que llamaron pasan por un buen momento y para eso nos preparamos, al que le toque jugar hay que hacerlo de la mejor manera”.

“Como jugador siempre trato estar bien para cuando me toque jugar. El llamado a España (los amistosos) fue algo que no esperaba ni mucha gente tampoco, pero sabía que tenía que estar bien preparado y eso fue lo que hice. Cada vez que esté dentro de la cancha voy hacer lo que quiere el cuerpo técnico, lo que hago como jugador, aportar mi juego a la Selección y si me dan la oportunidad, lo voy a demostrar”, complementó.

Y sobre el rival de turno, Venezuela dijo: “Siempre es un partido difícil, por los resultados, la historia, es un partido que no es nada fácil. Ya el tema externo a nosotros no nos debe preocupar, desde que estás en la cancha ya todo pasa a un segundo plano, estamos buscando un objetivo que es acercarnos al Mundial, eso no debe influir”.

Sobre cuál debe ser el planteamiento táctico para ganarle a los venezolanos, Giovanni sostuvo que hay ser “muy serios, maduros, es un partido donde ellos no tienen nada que perder, necesidad en lo que es en la tabla, pero uno como jugador nunca va a jugar un partido para perderlo, todo futbolista que va a la selección quiere dejar el nombre de su selección en alto, es un partido donde nos jugamos mucho y hay que estar muy concentrados”, cerró.

Redacción Futbolred