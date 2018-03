‘Tenemos que hacer nuestro juego y arriesgar’: Cristian Zapata

La falta de competencia no es sólo una preocupación del hincha o del DT de la Selección. Es, más que nada, un problema muy serio para el propio jugador, que entiende que la proximidad del Mundial exige que se lo tome con total seriedad.

Es el caso de Cristian Zapata, el experimentado defensa central de Colombia, que ha sido titular siempre que su físico se lo ha permitido, que fue el mejor compañero de fórmula de Mario Yepes en Brasil 2014 y que llega a esta nueva cita mundialista sin la continuidad que esperaba en el Milán.



Zapata entiende la dimensión del reto y por eso trabaja más que todos: “Estoy bien, estoy haciendo trabajos aparte, el otro día jugué y pude aguantar 90 minutos. Estoy contento porque el trabajo que hago por fuera se ve reflejado”.



Un entrenamiento personalizado, adicional al de su club, le permite llegar a tope y con una lectura muy apropiada de Francia, rival de este viernes: “Es una gran selección, con jugadores fuertes y desequilibrantes, pero tenemos que hacer nuestro juego y arriesgar, porque estas selecciones de gran nivel nos van a decir para qué estemos”.



A estas alturas, cuando le dicen Griezmann, Mbappé, Pogba… no lo sorprenden: “Son grandes jugadores, figuras mundiales y enfrentarlos es muy motivante, hay que disfrutarlo, aprovecharlo”, dijo.



La preparación para Rusia, la meta final, es su gran preocupación: “Tenemos un grupo muy parejo. Cada uno tiene sus figuras. Tenemos que andar con cuidado y siempre pensando en pasar la primera fase, que es lo principal”, añadió.



A sus 31 años, entiende que la edad y la cancha no se consiguen en cualquier parte y son la clave en torneos difíciles y del más alto nivel, como la Copa Mundo: “La experiencia es la experiencia, eso no falla. Y este grupo la tiene, así que hay que aprovecharlo todo lo que se pueda”.