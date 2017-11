El extremo de la Juventus italiana, no pudo tener minutos en la última fecha Fifa de 2017.

Cuadrado no jugará contra China: liberado en Selección por su lesión

La Selección Colombia se desplazó este domingo a Chongqin, China, donde jugará el martes su segundo amistoso de la gira por Asia en la última fecha Fifa de 2017. El combinado nacional confirmó la baja de Juan Guillermo Cuadrado, quien no se recuperó de una lesión y fue desafectado de la Tricolor.

El extremo, de la Juventus italiana, no pudo recuperarse de una inflamación en el aductor izquierdo, la cual persistió y no mostró mejoría. De esa manera, el departamento médico decidió liberarlo para que se desplace a Turín, pues vio que su inconveniente de salud no le permitirá al jugador desempeñarse al ciento por ciento.

El equipo colombiano ya había liberado a James Rodríguez a Cristian Zapata para que se unieran a sus respectivos equipos, pues tenían sobrecargas musculares. Así, el seleccionado estará en China con una base de jugadores de menos experiencia, pues los únicos referentes y más experimentados son Abel Aguilar y Carlos Sánchez.

Este lunes la Selección realizará el reconocimiento de campo del estadio Chongqing Olympic Sports Center; además José Pékerman dará su acostumbrada rueda de prensa previa al compromiso del próximo martes, a las 6:30 de la mañana de Colombia.

Redacción Futbolred