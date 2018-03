‘No puede haber triunfalismos, nuestro objetivo es Rusia’: Dávinson Sánchez

Colombia viajó en tren de París a Londres, sin demasiado tiempo para celebrar el triunfo 2-3 contra Francia y sí con el desafío de volver a cuajar otra gran presentación contra Australia, que consolide el objetivo final: el Mundial de Brasil 2018.

“No tenemos amistosos, sí fue una alegría inmensa ganarle a un gran rival como Francia pero hay que enfocarse en nuestro objetivo, que es ser protagonistas en el Mundial », dijo Dávinson Sánchez, zaguero central de Selección Colombia y titular en el triunfo en París.



Aunque juega en una posición distinta a la de su club (central por izquierda), él no tiene problema: “Al hacer algo que no es lo acostumbrado, cuesta. Pero cuando uno tiene la capacidad hay que tomarse confianza, más rodeado de jugadores importantes que te hacen todo más fácil”.



El buen recuerdo de París sigue vigente, en todo caso: “Al principio fue un partido de área a área, ellos tuvieron más control que nosotros, pero en la segunda parte nuestra capacidad de hacerles daño los hizo retroceder, fuimos más directos y salió como se trabajó en la semana”.



¿Qué estrategia era esa? “Logramos llevar pelotas a los delanteros para desequilibrar, que Rada (Radamel Falcao) quedara un poquito más de referencia y entre líneas recibieran James y Muriel”.



Pero Dávinson, igual que sus compañeros de Selección, vuelve pronto al presente y aterriza la euforia nacional: “La exigencia siempre es grandísima. Sí dimos un golpe importante pero lo que sigue es más exigencia. Es un grupo maduro, en la anterior Copa del Mundo se hizo un gran trabajo y hay que seguir, no tenemos momentos de festejar mucho porque vamos por el camino, no puede haber triunfalismos, nuestro objetivo es Rusia”.



El reto, después de los cuartos de final en Brasil, es más grande: “Cuando hay líderes en tu equipo y los miras llevar el barco estás en un lugar privilegiado. No te han regalado nada pero hay que disfrutar aportando lo que tienes y después, el entrenador se encarga. Es un grupo muy sano”, añadió el central.



El compromiso de este martes es importante para Sánchez, quien cree que a estas alturas se requiere tomarse cada encuentro con toda la seriedad: “Esto es paso a paso, aparte que los rivales (Polonia, Senegal, Japón) no tuvieron buenos resultados, sabemos que Austraia reservó jugadores para este partido y eso habla de que nos toman con seriedad. Muchos se van a querer mostrar para estar en Rusia”.