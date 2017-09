Colombia no le ha ganado a Brasil por Eliminatoria.

'De local hay que salir atacar, no podemos especular': 'Teo' Gutiérrez

Barranquilla, estadio Metropolitano y la temperatura a las 3:30 p.m., no serían mejor escenario para que Teófilo Gutiérrez fuera inicialista el próximo martes en el partido por la Eliminatoria Suramericana al Mundial de Rusia 2018 entre Colombia y Brasil.

El de la ‘casa’ se perfila como uno de jugadores que podría aparecer dentro de los titulares y tiene en claro que el rival, líder en la tabla de posiciones, no puede llegar en mejor momento.

“Brasil ha sacado nueve de nueve, ha sido contundente y nosotros nos vamos a enfrentar a un rival difícil pero estamos en nuestro casa y con nuestra gente. Va ser difícil para ellos, más que todo por el clima”, declaró el atacante.

Después de pasar el trago amargo de empatar con Venezuela, eliminada y última en la clasificación para el Mundial, la premisa de la ‘tricolor’ será ir por los tres puntos en Barranquilla.

“En nuestra cabeza esta salir a buscar el partido, a la hora que vamos a jugar se les va a complicar por el clima. Ellos tienen jugadores de calidad, de buen pie, pero ya los conocemos y no les gustan que los ataquen, hay que ser inteligentes a la ahora de presionar y atacar”, afirmó el delantero.

Las estadísticas no favorecen a los ‘cafeteros’, quienes por Eliminatoria no le han ganado a la ‘canarinha’, sin embargo ‘Teo’ y los jugadores saben que una vez el árbitro de el pitazo inicial los antecedentes no juegan.

“Las estadísticas en el fútbol si ganas no valen, hay que mentalizarse en la opciones que podamos crear, sabemos las debilidades de ellos. Estamos enfocados en hacer nuestro fútbol, de local hay que salir atacar y no podemos especular”, concluyó el oriundo de La Chinita.

Redacción Futbolred