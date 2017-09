'Demostramos coraje y jerarquía, pero queríamos sumar más': Pékerman

Colombia empató 1-1 en su partido de local contra Brasil, en Barranquilla, un duelo que se vivió con intensidad y que al final dejó un punto importante para que la ‘tricolor’ siga en el grupo de clasificación al Mundial.

Luego del final del encuentro, José Néstor Pékerman, técnico de Colombia, se mostró satisfecho con el juego de sus dirigidos, destacó a los laterales, a James y a Falcao, aunque reconoció que esperaba más puntos al finalizar la doble jornada.

La reaparición de James Rodríguez en el partido

“James hizo un gran partido haciendo lo que necesitábamos. Sobre todo viniendo de la recuperación de su lesión. Lo hizo muy bien y lo que él haga es importante para Colombia.”

La presión en el partido y en lo que queda en la Eliminatoria.

“La presión la tienen todos, hay siete equipos con chance de clasificar y se juega con mucha presión hay que ir partido a partido y después preparar el próximo. Va a seguir siendo como hasta ahora, el equipo va mostrando jerarquía, coraje y va mostrando mejoría. Uno siempre busca el triunfo, pero hay que entender el juego y el rival.”

El apoyo del público en el Metropolitano.

“Quiero agradecer al público que estuvo en el estadio porque en este partido sentí lo que ellos sienten por la Selección. En el momento difícil sentimos que estaban con nosotros y quiero valorarlo porque en otros partidos había bajado el aliento y lo sentimos.”

La posibilidad de jugar de Wilmar Barrios.

“Primero ingresó (Yimmi) Chara por (Juan) Cuadrado y ‘Teo’ por (Edwín) Cardona, lo de Barrios fue la preocupación por (Carlos) Sánchez, quien nos hizo una seña y no se pueden regalar minutos y Barrios era el jugador con la característica que necesitábamos.”

¿Lo deja satisfecho el juego y el resultado contra Brasil?

“Siempre pensamos en sumar más en esta doble fecha, queríamos sumar seis o cuatro puntos, pero nos quedamos cortos en cuanto resultado. Analizando cada uno de los partidos y sin ahondar mucho en el tema, nunca vamos a estar conformes. El equipo demostró coraje y jerarquía, jugamos contra un equipo en un nivel muy alto y que ya está clasificado. Es difícil hacer el partido perfecto, pero hay que tener cuidado en los análisis.

No me gusta que no sumamos más, pero fue un buen partido del conjunto. Históricamente con un gol terminando el primer tiempo frente a Brasil es difícil empatarlo, entonces hay que darle el mérito a la Selección y a los jugadores por correr hasta lo último, además tuvimos en el segundo tiempo nuestro momento y arriesgamos mucho porque en las oportunidades que tuvo Brasil, corrimos riesgos. Los cambios los hicimos pensando en que ellos podían aportar para ganarlo.”

El presente de la Selección y su módulo de juego

Hemos visto en esta Eliminatoria que hay equipos con muchos altibajos. Colombia cuando pierde un jugador se le nota mucho, por los viajes y los periodos de adaptación se producen algunos desniveles en el juego o si alguno no tiene un buen juego se nota en el grupo. Nosotros recuperamos al mejor Falcao, al mejor James, pero nos bajó Cuadrado y ojalá que no hayan más lesiones porque eso nos daría una tranquilidad a nosotros.

La importancia del Gol de Falcao

El gol de Falcao es algo más, en el partido contra Venezuela estuvo muy cerca y estábamos esperando esto. Lo extrañamos muchos partidos y volvimos a contar con un fenómeno y lo felicitamos porque se lo merece. También hay que destacar a los laterales porque se enfrentaron a Willian y Neymar y jugaron al ataque y eso es importante para nosotros y ojala podamos hacerlo en la próxima fecha.

Redacción Futbolred