Así les fue en sus clubes a los colombianos en órbita de la Selección

En el inicio de la Liga de España y la Serie A de Italia, los colombianos de la Selección que actúan en Europa no tuvieron protagonismo, pero algunos debutaron en sus nuevos equipos, como Carlos Sánchez y Carlos Bacca. Por su lado, Falcao García tuvo el triunfo en sus manos y lo desperdició.



Juan Fernando Quintero fue elogiado por la afición de River Plate y los jugadores de la Liga local tuvieron una actuación destacada en sus respectivos clubes.

Arqueros:



David Ospina (Nápoles)

El primer arquero de la Selección Colombia tuvo este lunes su primer entrenamiento con Nápoles.

Su equipo debutó en la Serie A, con victoria 1-2 sobre Lazio.



Camilo Vargas (Cali)

El bogotano se destacó en el empate sin goles del Deportivo Cali frente a Millonarios, aunque se retiró de la cancha con molestias, tras efectuar un saque de arco.



José Cuadrado (Once Caldas)

El portero del blanco de Manizales recibió un gol de penal, pero tuvo una buena actuación en el triunfo del Once Caldas sobre Atlético Huila 1-2.



Defensas:



Oscar Murillo (Pachuca)

El central caldense fue titular en la goleada de Pachuca 3-0 sobre Lobos, en la Liga de México.



Yerry Mina (Everton)

No ha debutado con su nuevo equipo, pero Everton se impuso 2-1 sobre Southampton por la Premier League.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Fue titular en la victoria del Tottenham 3-1 sobre Fulham, por Premier League, pero fue sustituido en el segundo tiempo por Mousa Dembelé.



William Tesillo (León)

No tuvo una buena jornada, fue titular con la goleada 0-3, frente a Cruz Azul.



Bernardo Espinosa (Girona)

El defensor caleño fue titular en el empate sin goles, para el debut de Girona contra Valladolid, por La Liga de España.



Jeison Murillo (Valencia)

No fue convocado para el partido contra Atlético de Madrid, en el que se empató 1-1, por La Liga de España.



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Al igual que Murillo, no fue tenido en cuenta por Diego Simeone, para el debut en Liga frente a Valencia.



Johan Mojica (Girona)

Se encuentra lesionado y su equipo empató sin goles contra Valladolid.



Frank Fabra, lateral (Boca Juniors)

Continua lesionado y su equipo cayó 2-0 frente a Estudiantes de La Plata por Superliga de Argentina.



Volantes:



Wilmar Barrios (Boca Juniors)

Fue titular en la derrota de Boca Juniors 2-0 frente a Estudiantes de La Plata en la Liga argentina.



Carlos Sánchez (West Ham)

Debutó con West Ham para el segundo tiempo contra Bournemouth, pero su equipo cayó 1-2 y tuvo poca participación en el juego.



Mateus Uribe (América)

Estuvo todo el encuentro, en el empate 1-1 de Querétaro vs. América por Liga de México y fue amonestado con tarjeta amarilla.



James Rodríguez (Bayern Múnich)

No fue convocado para el partido por Copa de Alemania SV Drochtersen/Assel vs. FC Bayern Munich, pero su equipo ganó 0-1.



Juan Cuadrado (Juventus)

El mediocampista actuó en el triunfo 3-2 de su equipo contra Chievo Verona, pero no fue el socio ideal con Cristiano Ronaldo y fue sustituido en el primer cambio.



Jefferson Lerma (Bournemouth)

No estuvo convocado pero su equipo se impuso 1-2 sobre West Ham, por la Premier League.



Juan Fernando Quintero (River Plate)

Fue elogiado en el empate sin goles de River Plate contra Belgrano por Liga de Argentina, la prensa local lo destacó como la figura del partido.



José Izquierdo (Brighton)

No fue convocado, pero su equipo tuvo una destacada victoria 3-2 sobre el Manchester United de José Mourinho.



Edwin Cardona (Boca Juniors)

Fue titular en la derrota 0-2 frente a Estudiantes de La Plata y no tuvo un desempeño sobresaliente.



Delanteros:



Falcao García (Mónaco)

El 'Tigre' tuvo una jornada para el olvido contra Lille por la Liga de Francia. Erró penal y su equipo empató sin goles



Carlos Bacca (Villarreal)

Actuó 13 minutos en la derrota 1-2 frente a Real Sociedad por la Liga de España y no tuvo opciones de gol.



Luis Muriel (Sevilla)

Ingresó en el minuto 77 en la goleada 1-4 sobre Rayo Vallecano, pero no anotó.



Miguel Borja (Palmeiras)

No tuvo minutos, pero su equipo goleó 0-3 a Vitoria en el Brasileirao.



Duván Zapata (Atalanta)

Entró para el segundo tiempo en el triunfo de Atalanta 4-0 Frosinone por la Serie A. No anotó pero tuvo opciones claras de gol.