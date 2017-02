"El árbitro animó a Argentina a buscar el partido": 'Piscis' Restrepo

Carlos 'Piscis' Restrepo, seleccionador Sub-20 de Colombia, atribuyó este jueves gran parte de la derrota de su equipo contra Argentina por 1-2 al gol encajado a los 17 segundos del partido y a la expulsión de Eduard Atuesta, lo que elevó la motivación de su rival para ganar con un gol a los 91 minutos.

"El pecado", como lo llamó Restrepo, estuvo en esos dos elementos y también señaló que con la expulsión del jugador, apenas dos minutos después de haber entrado en la cancha, "el árbitro animó a Argentina a buscar el partido" cuando Colombia estaba "en el mejor momento".

Fueron "cosas circunstanciales" del desarrollo del juego, en el que hubo momentos decisivos que incidieron en el resultado final del encuentro.

"Uno no puede venir a un Suramericano de altura a jugar con diez", porque "no es lo mismo estar jugando con los once con Argentina que con diez", indicó.

Con la superioridad numérica, el equipo 'albiceleste' "gana en motivación y va a por el partido", reiteró el técnico colombiano.

Restrepo admitió también que sus jugadores no tuvieron frente a Argentina la seguridad defensiva que demostraron en los partidos anteriores del campeonato.

