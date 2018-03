Min 90+3. Finalizó el partido en el Craven Cotagge. Colombia y Australia empataron 0-0 en el duelo amistoso.



Min 90+2. Tiro libre de Moreno desde el sector derecho, Borja la punteó, pero el balón pegó en el palo y salió.



Min 90. Tres minutos de adición.



Min 85. Borja cobró el penalti a su costado derecho y Vukovic se lo atajó. Miguel Ángel lo lamenta con su rostro de tristeza.



Min 85. ¡Penal para Colombia! El arquero Vukovic le cometió falta a Miguel Borja.



Min 82. Cambio en Colombia: sale James y entra Giovanni Moreno.



Min 80. Centro de Mojica y otra vez la tuvo Borja, pero le pegó en el palo.



Min 74. Cambio en Colombia: sale Carlos Bacca y entra José Izquierdo.



Min 72. Cambio en Australia: sale Andrew Nabbout y entra Robie Kruse.



Min 69. Cambio en Colombia: sale Mateus Uribe y entra Yimmy Chará.



Min 68. Luongo, de Australia, sacó a los defensas de Colombia y remató al arco, pero bien atajó David Ospina.



Min 64. Falla otra vez la puntería de Borja. Mojica centró desde la izquierda y de cabeza impactó Miguel, pero el balón no llegó dentro de los tres palos.



Min 62. Cambio en Australia: sale Juric y entra el experimentado Tim Cahill.



Min 62. James volvió a aparecer en el partido, impactó de cabeza al arco, pero el arquero de Australia atajó el esférico.



Min 59. Se acercó Australia con jugadas de balón parado, pero su falta de eficacia no hace exigir a Ospina.



Min 57. Mateus Uribe remató al arco, pero el balón sale muy por encima del horizontal.



Min 54. Anulada una acción de gol para Miguel Borja. Carlos Bacca estaba en fuera de lugar antes de hacer el pase al delantero de Palmeiras.



Min 52. Se prenden las alarmas en Colombia. Oscar Murillo sale lesionado y Yerry Mina entra al terreno de juego.



Min 49. Casi castiga Miguel Borja. El delantero intentó una chilena, pero el balón salió por encima del larguero.



Inició el segundo tiempo en el Craven Cottage



Cambios para el segundo tiempo. Colombia: salió Abel Aguilar y entró Jefferson Lerma. Salió Falcao y entró Miguel Borja. Australia: sale Brad Jones y entra Danny Vukovic.



Min 45. Final del primer tiempo. Poco de las dos de selecciones en lo que se ha jugado.



Min 42. La tuvo Australia. Tomi Juric disparó con la izquierda, pero el balón salió por fuera de los tres palos.



Min 39. Débil remate de James Rodríguez con la derecha y que atajó fácil Brad Jones.



Min 37. Se acerca Australia, pero no crea peligro en el pórtico que defiende David.



Min 34. Gran pase de Abel Aguilar para Mojica, una vez más centró al área y allí apareció James, pero no la pudo impactar bien. En su frustración mandó el balón a la tribuna y luego le pidió disculpas a la afición.



Min 29. Colombia sigue con la fórmula de los centros. Esta vez fue Mojica, pero no encontró quien cabeceara con dirección al arco.



Min 25. James centró desde la derecha y Bacca no pudo conectarla en el área.



Min 21. Matthew Leckie le cometió falta a Wilmar Barrios.



Min 16. Tiro de esquina de Australia y Colombia empezó un contragolpe que terminó en falta de Carlos Bacca.



Min 15. La Tricolor, que viste de azul, tiene control del balón, pero Australia pisó por primera vez el área de David Ospina.



Min 12. Se acercó Colombia, pero Falcao García no logró centrar el balón.



Min 10. Partido de ida y vuelta. Mojica tiene aproximaciones por izquierda y los australianos responden con contragolpes rápidos.



Min 4. Primera aproximación de Colombia. James Rodríguez hizo un gran centro y Mateus Uribe cabeceó. ¡Cerca estuvo el primero de Colombia!



¡Inició el partido en el Craven Cottage!