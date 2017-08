'Este es un grupo muy completo, soñamos con ganar': Dávinson Sánchez

En ausencia de Mario Yepes, Zapata ha sido una especie de tutor para los jóvenes centrales colombianos. “Siempre desde que llegué me ha aportado su experiencia, intenta darle buenos consejos al más chico, que aquí soy yo. Se aprende mucho de todos y si se da la posibilidad de actuar con él pues ojalá”, comentó.

Para Dávinson, “este grupo tiene la capacidad no de reemplazar sino de asumir el reto”, por lo cual es una alegría venir, a pesar de los sacrificios: “Son 11 horas de vuelo de Londres, más escala en Bogotá y el cambio de horario. Pero estar con la selección es lo más importante., vale la pena por este grupo que te transmite mucho cada vez que los ves”, dijo.

Respecto del rival, Dávinson explicó: “Venezuela es un rival importante, con jugadores juveniles. Tuve la ocasión de enfrentarlos en el suramericano sub15. Ya a nivel de mayores compensan con pelear más y estar más en el juego. Tienen un cambio generacional y el entrenador apuesta por figuras del mundial sub 20, pero a nosotros nos toca salir con nuestra ambición, en la cancha somos 11 contra 11”.

Su presente y su prometedor futuro son un plus: “Han pasado cosas importantes desde que salí de Nacional, he sido un privilegiado por disputar torneos internacional desde el primer momento con grandes jugadores que me apoyaron. Al final, la capacidad individual te da la fortuna de encarar los retos, así fue en Ajax y ahora viene la Premier, así que espero hacerlo con la misma capacidad y dar lo mejor siempre”, concluyó.

Redacción Futbolred