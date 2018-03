100 momentos de Colombia en los Mundiales: estuvieron en el Panini, pero no en el Mundial

El máximo orgullo de un futbolista es representar a la selección de su país en un Mundial. Y desde 1970 a la fecha, el álbum Panini ha registrado en sus famosas laminitas a los grandes jugadores que han asistido a la Copa del Mundo. Y en Colombia, hay algunos que tienen su ‘monita’ pero que no pudieron asistir al certamen.

El más recordado, incluso por el mismo jugador, es el caso de John Jairo Tréllez. La ‘Turbina’ estuvo en la Selección durante las Eliminatorias y partidos amistosos para los Mundiales de 1990 y 1994. Así, Panini le tomó la foto y lo incluyó en sus cromos, pero no pudo quedar en la lista definitiva para asistir a la competición.

Jajaja, no fui a ningún mundial pero por lo menos salí dos veces en el álbum... 😂😂😂 pic.twitter.com/sAvm1Fv9GN — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) 14 de marzo de 2018

Pero Tréllez no es el único que ‘clasificó’ al Panini y se quedó sin Mundial. En 1994, para la edición que se jugó en Estados Unidos, el que se quedó por fuera fue Alexis García. El volante fue eterno suplente de Carlos Valderrama; incluso la lesión previa a la Copa Mundo hizo pensar que el mediocampista iba como alternativa, pero tuvo que ver a la Selección por televisión.

El mediocampista de Atlético Nacional siempre estuvo a la sombra del 'Pibe' cuando llegaba a la Selección. Foto: Archivo

Para la cita mundialista de Francia 1998, el técnico Hernán Darío Gómez permitió que Hugo Galeano y Víctor Danilo Pacheco se tomaran la foto para aparecer en el álbum, pero en definitiva dejó por fuera al lateral y al volante, respectivamente.

Ni 'Galeanito' ni 'Pachequito' pudieron asistir al Mundial. Sin embargo, muchos lo tienen en su colección de 'monitas'. Foto: Archivo

En 2014 fueron cuatro los futbolistas que estuvieron en el Panini, incluso en la concentración previa a la Copa del Mundo, pero que por una u otra razón no entraron en la lista de 23 futbolistas que llevó José Pékerman. Amaranto Perea, Aldo Leao Ramírez y Macnelly Torres no alcanzaron a convencer al DT; mientras que Falcao García no se recuperó de una fuerte lesión.