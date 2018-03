‘Estoy muy ilusionado de estar en la Selección y con la expectativa del Mundial’: Falcao

Una vida esperando y 84 días para la cita final. Es la realidad de Radamel Falcao García, el estelar delantero colombiano que aguarda por su primera Copa del Mundo.

‘El Tigre’ vive la espera con la mejor actitud: “Igual que el resto de mis compañeros, estoy muy ilusionado por estar en la Selección. Falta muy poco para la Copa del Mundo y necesitamos afianzarnos como equipo, consolidarnos, y eso es lo que estamos buscando en estos últimos dos partidos”, contra Francia y Australia, dijo el atacante.



“Debemos prepararnos de la mejor forma para llegar bien a mayo, a la lista definitiva”, añadió uno de los fijos de la lista, a pesar de que ni él ni nadie en el equipo quiere adelantarse ni mucho menos confiarse.



La tensión del Mundial no es una preocupación para el hombre del Mónaco: “Hay que estar tranquilos. Hay ilusión de todos los compañeros que ya fueron y quieren repetir, y los nuevos, o que no pudimos estar en Brasil, con una gran expectativa. He aprendido que todo llega en su momento y que Dios tiene el control de los tiempos”.



Del rival de este viernes, Falcao comentó: "Francia tiene un altísimo nivel, con jugadores muy rápidos, muy buenos en el contragolpe y con una gran capacidad técnica".