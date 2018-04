'Siempre que estuve hice las cosas bien': Díaz y su sueño de Mundial

Farid Díaz es líder de la Liga de Paraguay con Olimpia y ha jugado en 11 de los doce partido esta temporada. Este buen juego de su equipo y de su rendimiento personal lo hace feliz.



“Si, gracias a Dios llevamos 12 fechas, quedan 10 más, estamos punteros con 30 puntos y estamos punteros y muy contentos por eso. Gracias a Dios recuperé en nivel de Copa Libertadores, estoy muy feliz de aportarle al equipo toda mi experiencia, todo lo he aprendido y estoy muy contento por eso”, le dijo el defensor colombiano a Crack Deportivo, de Argentina.



Y es esa continuidad y buen presente lo que lo hace soñar con un lugar en la posibilidad de jugar el próximo Mundial con Colombia, aunque no ha estado en las últimas convocatorias.



"Claro, es fundamental estar en un buen nivel y con ritmo para tener la posibilidad de estar en el Mundial, siempre que estuve hice las cosas bien. Con el profe siempre tengo comunicación, siempre está al tanto de mi trabajo, ellos siempre están pendientes y se fijan de cómo estamos, de las recuperaciones si tenemos lesiones”, comentó el ‘vallenato’.



Sin embargo, esté o no en el Mundial, Díaz confía en la capacidad de la Selección Colombia para el torneo, pues ha tenido buenas actuaciones recientemente.



“Confiados no vamos, pero creemos que tenemos la capacidad, tenemos jugadores y creemos que podemos hacer un mejor Mundial que el pasado. Los jugadores que están juegan en un gran nivel, esperamos que no pase nada y que el profe elija a los que mejores estén y los que estén van a hacer un gran Mundial. El profe ya sabe y conoce lo que puede dar jugador”, comentó.



Además, en Crack Deportivo le preguntaron a Farid por una supuesta y posible llegada a Boca Juniors a mitad de años, aunque a su poder no ha llegado ninguna oferta real.



"Esperaré hasta el mes que viene para ver qué pasa, no le cierro las puertas a nadie, pero si Boca hace una buena propuesta y tiene un interés por mí, mi representante hablará. A mí me encantaría ir, aportar lo mío y ganarme un puesto en Boca", comentó.



Y también comentó sobre su pasado con Franco Armani, con quien compartió más de cuatro años en Nacional y a quien considera como un amigo.



“Él decía que quería atajar en un equipo grande de Argentina y se le dio. La idea de él era llegar y hacer las cosas bien en River, ahora está pasando un buen momento, es un gran arquero y River lo necesita. Para mi merece ir al Mundial, no solo por lo que hace en River sino por lo que hizo en Atlético Nacional aunque no haya sido llamado antes”, finalizó.