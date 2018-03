Ellos ya tienen su cupo en el Mundial: así se preparan los colombianos

Miles fueron los hinchas que acompañaron a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil y miles serán los aficionados que estén en Rusia dentro de 100 días para el inicio del certamen más importante del fútbol en el planeta.



Moscú, capital de Rusia, será la ciudad principal a la que lleguen los colombianos para seguir a la Selección Colombia, pero Saransk, Kazán y Samara serán los lugares en los que la mayoría se reunirán para alentar en los estadios a la amada tricolor.

Esta es la historia de cuatro personas que emprenderán su camino a Rusia en los próximos días. Cuatro sueños que se unen a la distancia y que tendrán un final feliz el próximo 19 de junio, cuando Colombia salte al terreno de Mordovia Arena para su debut en el Mundial.



“Colombia clasificó y yo de una compre los tiquetes, pero la decisión de ir al Mundial llegó desde que vi a la Selección jugar”, le dijo a este portal Andrea Bolívar, una joven que vive en Estados Unidos y ya tiene su tiquete desde los Ángeles a Helsinki, Finlandia, para luego ir hasta Moscú en tren.



Y aunque el camino será tortuoso, llegar será la cúspide para un sueño que inició desde la clasificación de Colombia. Fue desde ese mismo día, e incluso antes, que personas como Alejandro Franco, quien vive en Medellín, se animó a ir al Mundial. En pos de cumplir una nueva meta en su vida, este antioqueño empezó una odisea para conseguir las boletas.



Como Alejandro, hay muchos colombianos que llevan meses preparando su ida al Mundial. Pedir permiso en los trabajos, ahorrar el dinero suficiente, organizar todo lo relacionado a su viaje es un largo proceso al que se le miden los hinchas de la tricolor alrededor del planeta.



Jhon Gutiérrez es otro de esos colombianos que lo hacen todo por seguir a su Selección. Por tierra ha viajado por toda Suramérica y por tierra viajará por Europa para conocer y cumplir su sueño de estar en nuevo evento deportivo.

Como Jhon, Alejandro y Andrea, los colombianos en el Mundo mostraron su pasión por la Selección desde los primeros días en que se abrió la boletería y poco a poco los sueños de miles de hombres, mujeres, niños y familias enteras se han cumplido al recibir un correo de confirmación por las boletas.



“La semana pasada le llegó el cargo a mi papá de confirmación a las 11 de la mañana, él me llamó y yo estaba en la oficina. Cuando me contó a mí me salieron algunas lágrimas y tuve que salir a respirar porque no lo podía creer. Incluso me encontré a mi jefe en la mitad de las escaleras y le dije ‘jefe me voy para Rusia’”, dijo Andrés Ávila, quien viajará al Mundial con su padre, Jaiver, desde Chile.



Ambos con una sonrisa en su rostro recordaron aquel momento de alegría que vivieron cuando consiguieron las boletas de la fase de grupos por lo que estarán en los tres partidos de la Selección en esta primera etapa. Aunque en el caso de ellos, primero obtuvieron el hospedaje y luego las boletas.

Y así como Jaiver y Andrés, la mayoría tendrán como sede central en la capital de Rusia, pero se desplazarán a los diferentes estadios con la ayuda de los trenes que ha puesto a disposición la Fifa y a los que se accede con el Fan ID.

Precisamente Andrea es una de las líderes de un grupo de cientos de colombianos al que han denominado Fuerza Cafetera. Más de 200 personas, muchos de ellos cabeza de grupos con más de 5 personas, día a día transmiten por whatsapp sus preguntas, sus alternativas y todo lo relacionado con su viaje a Rusia.



Pero este grupo no solo habla para ayudarse previo al Mundial, la idea final es que en Rusia todos puedan ser una sola voz que aliente durante los 90 minutos a Falcao, James, Ospina, Pékerman y demás miembros de la Selección, quienes ya respondieron con buenas actuaciones al apoyo de su hinchada.

¿Cuánto les costará acompañar a Colombia en el Mundial?

Ir al Mundial no tiene un precio fijo. Hospedaje, transporte, comida, lugares, entretenimiento, tiempo de planeación y hasta suerte hacen que los hinchas tengan un presupuesto diferente, sin embargo, que sean los propios protagonistas de estas historia quienes nos cuenten cuánto podrían gastar en este viaje.