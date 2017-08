James Rodríguez se vio bien y motivado en la práctica de Colombia

Todas las miradas en la práctica que la Selección Colombia hizo en territorio atlanticense giraron alrededor de James Rodríguez con el fin de analizar su estado de forma.

El centrocampista del Bayern Múnich, que arribó por la mañana a Barranquilla, se entrenó a la par de sus compañeros y, aunque el domingo club alemán afirmó tajantemente que “no jugará ante Venezuela bajo ninguna circunstancia”, se le vio en buena condición luego de la lesión que le ha impedido debutar oficialmente con su nuevo equipo.

James corrió, se ejercitó, pateó balones sin problemas y hasta tuvo arrestos para arrojarse al piso a recuperar pelotas, síntomas de que su estado de forma es óptimo. De acuerdo a lo anterior es bastante probable que el goleador del Mundial de 2014 pueda actuar en el crucial partido del 5 de septiembre ante Brasil, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Uno de los más impresionados con el estado de forma de James Rodríguez fue Giovanni Moreno, el jugador del Shanghai Shenhua, una de las novedades en esta convocatoria.

“Yo lo vi muy bien. ¿Ustedes no lo vieron bien? James es un jugadorazo, le decía que no parece que tuviese nada, pero hay que cuidarlo, si le dicen que no puede jugar es por algo, es un jugador muy importante para la Selección y no se puede arriesgar”, manifestó.

Moreno, quien aparece entre los candidatos para reemplazar al jugador del Bayern Múnich, manifestó al respecto que “cualquiera que esté acá está en capacidad de sustituirlo, todos los que llamaron están en buen momento y el que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera”.

Giovanni reconoció que no esperaba el llamado a la gira que la Selección realizó por España, pero ahora que nuevamente hace parte del equipo expresó su intención de corresponder a la confianza del cuerpo técnico.

Con James, el técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, trabajó con 17 jugadores. En la mañana se habían integrado los de Brasil: Miguel Borja y Gustavo Cuéllar y por la tarde se sumaron los tres de Boca Juniors: Frank Fabra, Wílmar Barrios y Edwin Cardona y por la noche eran esperados el resto del grupo proveniente de Europa, encabezado por Radamel Falcao García, secundado por Luis Fernando Muriel, Cristian Zapata, Carlos Sánchez y Santiago Arias.

Manuel Ortega Pone

ADN- Barranquilla