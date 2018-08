Mundialistas colombianos: ausentes y presentes en la lista de Reyes

James Rodríguez y Yerry Mina son dos de las ausencias más destacadas en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina.

No estarán el centrocampista del Bayern Munich y el central del Everton de Inglaterra porque apenas están poniéndose a punto físicamente tras las vacaciones del Mundial, pero también por un tema médico en el caso del goleador colombiano en dicha cita: se recupera de un golpe en un pie.



No están Abel Aguilar (llegando al FC Dallas), Jefferson Lerma (recién llegado al Bournemouth de Inglaterra), Carlos Sánchez (nuevo en West Ham), Óscar Murillo, Miguel Borja, .



Por lesión se pierde el llamado el arquero Camilo Vargas, otro de los habituales en los llamados de José Pékerman, y Johan Mojica.



Por la misma razón se habrían quedado fuera otros jugadores que estarían en órbita de Selección como Víctor Cantillo (Junior) y John Duque (Millonarios). Se esperaba también la presencia de jóvenes como Andrés Ricaurte (Medellín) o Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Huesca) pero finalmente no entraron en la lista de 24 jugadores.



Los que sí están en el llamado de Arturo Reyes son los mundialistas David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Luis Muriel, Carlos Bacca, Mateus Uribe, Wilmar Barrios y Juan Fernando Quintero.



Cabe aclarar que la presencia de al menos 7 jugadores que hubieran participado en el Mundial de Rusia era una exiegncia de la firma con la que se pactaron los encuentros amistosos.