'La Selección Colombia está mostrando jerarquía, han crecido mucho': Zúñiga

Recordando los jugadores que estuvieron en el Mundial de Brasil 2014, uno de las bajas para el Mundial de Rusia 2018 será la de Juan Camilo Zúñiga, el lateral antioqueño se recupera en Atlético Nacional para volver a la competencia profesional. Sin embargo, la nostalgia, y sobre todo la buena energía que le manda a sus compañeros de la Selección Colombia, es importante para un grupo que poco a poco está mostrando solidez de cara a la cita orbital.



“Estoy feliz, en mi casa, en Nacional, agradecido con Dios. Todo pasa por algo y por el hecho de que no esté con ellos, yo sigo siendo parte de ese grupo. Les mando la mejor energía, hago fuerza como un hincha más. Estoy contento con el desempeño contra Francia, la Selección está mostrando jerarquía, han crecido mucho”, expresó Zúñiga.

El lateral confesó que todavía habla con varios jugadores de la tricolor. “Converso mucho con (Juan Guillermo) Cuadrado, con (Carlos) Sánchez, con varios. Es muy bonito el tema de los procesos que el ‘profe’ (José Pékerman). Cuando llega uno nuevo parecía que estuviera desde siempre, está la capacidad de que el grupo se integra fácilmente y eso es muy importante. Los muchachos están contentos porque el que va, va a rendir y les obligará a esforzarse más para estar allí. Mi realidad ahora es Nacional, quiero recuperarme y volver a jugar”, señaló.



En cuanto a los jugadores que están en su posición como Santiago Arias y, por el otro costado, Frank Fabra, Camilo destacó que están haciendo un gran trabajo: “No solo a los que juegan en mi posición sino en todos los he visto muy bien. Este equipo tiene mucha experiencia y madurez a pesar que son muy jóvenes. Hay muchos jugadores que tienen buenos guías y se ha caracterizado en que esta Selección siempre ha sido humilde”, explicó.



Así va su recuperación en Nacional

“Respecto al tema de la recuperación vamos bien, vengo trabajando fuerte, creo que por ahí las ganas de volver pronto me traicionaron un poco, esos deseos de volver me generaron esas molestias, ahora quiero recuperarme y estar bien”, remarcó.



Además, para Zúñiga es importante una buena recuperación para evitar futuras recaídas. “Estoy tranquilo, después que pasó el tema de la lesión, me respaldó toda la familia verde. Es duro volver a recaer, pero acá estamos de pie y con la voluntad de volver a trabajar y volver con todo. Me siento muy bien, fecha no me coloco, quiero llegar lo antes posible”, sustentó.



Sobre su recaída, enfatizó que “esto no tiene la culpa nadie, esto tenía que pasar así. Yo estaba bien, venía bien y creía que contra Envigado ya estaría concentrado. Se hablan de cuatro, cinco, seis semanas, yo me dedico a trabajar y espero que sean menos”.



En cuanto al funcionamiento del equipo verdolaga, Zúñiga opinó que “el equipo está jugando bien, tiene la pelota, juega al estilo de Nacional. Nos falta un poco rematar bien los partidos, no darle la posibilidad a los rivales en que despierten y puedan remontar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín