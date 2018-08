Los mundialistas de Colombia que no estarían en la próxima fecha Fifa

Se aproxima la primera convocatoria de la Selección Colombia después del Mundial de Rusia 2018, para afrontar dos partidos amistosos en la fecha Fifa de septiembre, frente a Venezuela (7) y Argentina (11), en juegos que se disputarán en Estados Unidos. Por estos días, Arturo Reyes, entrenador encargado, realiza la lista de llamados para esos compromisos, al parecer con la asesoría de Jorge el ‘Chamo’ Serna, quien ejerce como Director de Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Sin un entrenador oficial a cargo, la pregunta ahora es si la convocatoria tendrá muchos jugadores nuevos, para iniciar una renovación, o se le dará la continuidad al grupo de jugadores que afrontaron el pasado Mundial de Rusia, pues se conocen casi de memoria para trabajar y jugar. Sin embargo, algunos de esos mundialistas no deberían ser llamados, al tener problemas médicos, por estar adaptándose a sus nuevos clubes, o simplemente porque ya están cerrando su ciclo en la Selección, por edad y nivel.



En el caso de los arqueros, Camilo Vargas es duda por lesión en el Deportivo Cali; mientras que José Fernando Cuadrado, con 33 años, podría abrirles paso a otros porteros más jóvenes.



Otros que no serían convocados por lesión serían: Yerry Mina, quien tiene una fisura en su pie izquierdo que no lo ha dejado debutar en el Everton, de Inglaterra; Johan Mojica, del Girona español; y José Heriberto Izquierdo, quien no ha podido jugar con el Brighton inglés.



Otros se están adaptando a sus nuevos equipos, así que habrá que ver si les cae bien viajar a Estados Unidos para unirse a la Selección, o prefieren darles libertad para que sigan en la tarea de ganar minutos de entrenamientos. Es el caso de Santiago Arias, en el Atlético de Madrid; Jefferson Lerma, en el Bournemouth inglés; y Carlos Sánchez, en el West Ham.



Por su parte, Abel Aguilar y Cristian Zapata no tienen definida su situación deportiva y ya abrían cumplido su ciclo en la Selección, después de dos Mundiales y llevar años en la Tricolor. Por su parte, Farid Díaz tampoco tiene equipo y su edad es avanzada para pensar en que puede ser jugador para los compromisos futuros.