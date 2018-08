Las cartas de Pékerman para negociar con Fedefútbol su continuidad

Llegó el día. Este viernes, en una reunión informal en algún lugar de Bogotá, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y José Pékerman, actual entrenador de la Selección Colombia de mayores, se encontrarán para tratar el tema de la continuidad del argentino en su cargo.

El hecho cierto es que no ser´una reunión del Comité Ejecutivo de la FCF, como aquellas en las que suelen presentarse a los cinco miembros los resultados obtenidos para ser contrastados con los objetivos planteados al inicio del contrato y así tomar una decisión final.



No. Será una reunión a la que Pékerman irá con su representante, Pascual Lezcano, mientras que Jesurún acudirá solo, con plena autoridad para tomar las decisiones a que haya lugar.



El otro hecho comprobable es que Pékerman tiene contrato hasta el 31 de agosto y que la Selección Colombia tiene compromisos amistosos previamente acordados, este mes de septiembre y en octubre en Estados Unidos. Juegos amistosos contra Venezuela, Argentina y Estados Unidos aparecen en la agenda.



Lo demás ha sido especulación, versiones relacionadas con que el argentino no seguiría en su cargo porque el contrato no incluiría un aumento de sueldo, otras sobre la petición de bajar el perfil de Lezcano en el día a día de la Selección, otras más sobre la presunta campaña que haría un miembro del Comité, concretamente Álvaro González, en favor de la llegada de Juan Carlos Osorio... Todos rumores que los propios protagonistas se han encargado de desmentir de manera categórica.





La única certeza es que Pékerman y Jesurún podrían tomar, este mismo viernes, una decisión final: se mantiene el proceso, con las condiciones que han sido características del cuerpo técnico desde febrero de 2012, cuando comenzó este ciclo, o termina aquí y comienza la búsqueda de otro entrenador.



A su favor tiene Pékerman dos resultados que no admiten mayor discusión: clasificación al Mundial de Brasil 2014, con la mejor actuación histórica de una selección nacional en el certamen (avance a cuartos de final) y clasificación al Mundial de Rusia 2018, con un equipo que cayó eliminado en los octavos de final. El objeto del contrato, en términos muy empresariales, se cumplió a cabalidad.



Pero además, los números respaldan al argentino, quien ha dirigido 77 partidos, con 42 triunfos, 20 empates, 16 derrotas, 123 goles anotados y 58 goles recibidos. En el proceso utilizó 83 jugadores, siendo David Ospina el que más partidos jugó, 66 y James Rodríguez el eje del equipo: fue el que más goles anotó, 21 tantos, y el de mayor cantidad de pases para gol, 16.



Otra discusión es el estilo de juego, la conformación de las nóminas, el aislamiento del grupo que ha sido una constante en los últimos seis años, el insistente rumor, nunca confirmado, sobre el negocio que haría Lezcano con los jugadores convocados y, en general, la independencia con la que Pékerman ha manejado el equipo desde su llegada, que a muchos molesta.



Lo único real es que este viernes habrá discusión y, probablemente, decisiones. La pelota está en los escritorios y no en la cancha.