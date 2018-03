Los planteamientos de Pékerman: ¿Funcionaron de cara al Mundial?

Los dos duelos amistosos en Europa de la Selección Colombia tuvieron como objetivo probar a los jugadores de cara al Mundial. Si bien hay unos que, de no sufrir lesiones, ya tienen un lugar casi asegurado, para otros jugar contra Francia y/o Australia fue la posibilidad de mostrar sus capacidades con la amarilla azul y roja.



Si bien Francia y Australia son rivales con diferente jerarquía, las apuestas de Pékerman desde el inicio de ambos partidos es una muestra de lo que tiene pensando para el Mundial de Rusia 2018.

Así, la zona defensiva tuvo una muy mala presentación en el inicio del juego contra Francia, pero más por falta de colaboración de los volantes (Carlos Sánchez y Abel Aguilar), quienes no hicieron los respaldos necesarios. Teniendo en cuenta esto, para el juego contra Australia Pékerman planteó la zona de volantes con tres (Aguila, Wilmar Barrios y Mateus Uribe), quienes tuvieron una buena actuación.



De la dupla de defensas entre los dos encuentros hay poco por decir, pues poco exigieron a Cristián Zapata y Oscar Murillo (vs. Australia) respecto a lo sufrido por Yerry Mina y Davinson Sánchez (vs. Francia). Sin embargo, se notó la falta de ritmo de Mina y Zapata, quienes se mostraron lentos en algunas jugadas puntuales, pero que no por eso fueron los peores.



Si bien Carlos Sánchez es el ‘capo’ del mediocampo, la buena actuación de Wilmar Barrios lo hace acreedor de un reconocimiento por sus labores defensivas. La apuesta de Pékerman por el jugador de Boca Juniors fue positiva y el cartagenero demostró la experiencia adquirida en el fútbol de Argentina.



Otra de las alternativas planteadas entre un amistoso y otro fue el defensor lateral por izquierda. Frank Fabra, quien sufrió mucho contra Francia, fue relevado por Johan Mojica y este demostró sus buenas cualidades ofensivas. Sin embargo, en lo defensivo no podría ser evaluado igual, pues la selección gala atacó más a los colombianos. Así, Mojica tuvo gran despliegue en ofensiva y sus centros fueron certeros, un ítem pendiente para Fabra en la Selección Colombia.



Finalmente, otra de las apuestas de Pékerman fue la dupla de ataque: Falcao García-Luis Muriel, contra Francia; y Falcao García-Carlos Bacca, frente Australia. El delantero del Sevilla mostró que sus habilidades por la banda también funcionan en la Selección, mientras que el de Villarreal quedó en deuda y, una vez, demostró que ser el acompañante en el frente de ataque no es su mejor posición.