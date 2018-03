100 momentos de Colombia en los Mundiales: Nacional siempre con un representante

La Selección Colombia ha intervenido en 5 ediciones de la Copa del Mundo: 1962, 1990, 1994, 1998 y 2014. En esas ocasiones, siempre ha llevado por lo menos un jugador perteneciente a Atlético Nacional en su delegación, lo que convierte al cuadro verdolaga en el único club colombiano en tener representante con la Tricolor.



Es así. Aunque históricamente la Selección se ha armado con jugadores de América, Millonarios, Tolima o Santa Fe, es el 'rey de copas' el equipo que no ha fallado en 52 años -hasta 2014- de Colombia en los Mundiales.

En 1962 fueron dos los futbolistas del verde antioqueño los que asistieron al certamen en Chile, convocados por Adolfo Pedernera. Ignacio Calle y Jairo Arias fueron al primer Mundial en la historia de Colombia.



Para la Copa de 1990 no se puede hablar de representación de Nacional, si no de la base de la Tricolor. Un año antes, el verde salió campeón de la Copa Libertadores bajo la dirección de Francisco Maturana; así, 'Pacho' trabajó con gran parte de ese equipo y convocó a 10 futbolistas verdolagas para completar a sus 23 representantes. René Higuita, Andrés Escobar, Luis Fernado el 'Chonto' Herrera, Leonel Álvarez o Luis el 'Bendito' Fajardo, fueron los principales exponentes del equipo antioqueño en esa recordada nómina de jugadores.



Cuatro años más tarde, en Estados Unidos-1994, Nacional tenía menos jugadores, seis, pero igual de representativos: al lado de Escobar o 'Chonto' Herrera, llegaron jóvenes como Hermann 'Carepa' Gaviria y Víctor Hugo Aristizábal, entre otros.



Para Francia-1998, Nacional facilitó a Miguel Calero, José Fernando Santa, Andrés Estrada y Ever el 'Chaka' Palacios. El técnico Hernán Darío Gómez puso de titular a Palacios y también le dio varios minutos al lateral Santa.



Finalmente, en Brasil-2014 el verdolaga tampoco falló. Alexander Mejía fue el único jugador llamado de ese equipo, pero fue suficiente para cumplir con la cuota verde en la Tricolor. Así, siguen sin fallar con Colombia en las Copas del Mundo.



En total, han sido 23 colombianos los que compitieron con Colombia en un Mundial perteneciendo a Nacional, que sigue sin fallar a la cita. ¿Repetirán en Rusia 2018?



Redacción Futbolred