‘Ojalá que este Mundial sea mi revancha’: Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel es uno de los más emocionados en la Selección Colombia, y a la vez uno de los más ansiosos en las prácticas. En su cara se ven los deseos de estar en el Mundial de Rusia 2018, pues el delantero, del Sevilla español, sufrió hace cuatro años por quedarse afuera de la lista definitiva que participó en la Copa Mundo de Brasil 2014.

Muriel, quien el próximo 16 de abril cumplirá 27 años, espera que esta vez “sea mi revancha” y pueda estar en la lista de 23 futbolistas que competirán en el Mundial, entre el 14 de junio y el 15 de julio.



“Nunca me fui de la Selección. Me perdí la convocatoria pasada, pero estoy con muchas ganas y en buen momento para aportar un grano de arena. El profesor Pékerman me conoce muy bien, sabe que puedo jugar en cualquier posición de ataque; ojalá esa polifuncionalidad me ayude para estar en la lista. Espero que este Mundial sea mi revancha”, aseguró Muriel este martes, después de la práctica en el campo Ville de Chantilly.



Justamente en las Eliminatorias, ‘Luisfer’ jugó casi siempre como un atacante por fuera del área, llegando de atrás y acompañando a un delantero en punta. Sin embargo, en el Sevilla juega de ‘9’ con el apoyo del técnico Vincenzo Montella.



“Desde que llegó Montella, traté de aprovechar la oportunidad que me dio y por eso esa seguidilla de partidos. Ahora estoy jugando como ‘9’, siendo referencia de área, y me he ido adaptando, pues lo mío era arrancar de atrás”, comentó el atlanticense.



Sobre Francia, el rival de Colombia este viernes, Luis Fernando aseguró que esa selección “tiene jugadores muy importantes, encabezados por Antoine Griezmann. Sus defensas también son reconocidos, como Varane, Umtiti, Koscielny, todos en grandes equipos. En todas las líneas hay mucho material, es una gran selección”.



“El rival nos pone una prueba muy buena para el Mundial. Ahora hay que disfrutar y prepararnos. No tenemos nada que perder, así queremos ganar y arriesgar para medir lo que tenemos. Queremos salir a proponer y plantear un partido abierto”, finalizó Muriel.



Redacción Futbolred