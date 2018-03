‘No entré, pero ¡estaba en el Mundial!... No muchos se dan ese lujo’: 'Niche' Guerrero

“Lo más bonito que le puede pasar a uno como futbolista es participar en un Mundial para su país. Después de eso no sigue nada, ni triunfos personales, ni ir a jugar a Europa, nada se compara con el Mundial”.

Miguel ‘Niche’ Guerrero, uno de los delanteros que les abrió camino a los colombianos en el exterior, no olvida ni un detalle de sus días en el Mundial de Italia 90: “Yo jugaba en América, que era un club muy grande en ese momento. Hice muy buen campeonato y Maturana y Bolillo Gómez se fijaron en mí. Nunca jugué un partido de Eliminatoria. No sé qué pasó, yo pasaba buen momento y había jugado bien en el Junior, pero no fui convocado. Aunque también en ese momento había muy buenos jugadores: La Gambeta Estrada, Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, JJ Galeano, Palomo Usuriaga, JJ Tréllez, una cantidad de delanteros impresionante.



¿Cuándo supo que ‘clasificó’?



Yo me entero que voy a ir por el América, éramos ocho delanteros que el técnico quería ver y cada uno tenía que hacer lo mejor que pudiera para estar entre los cuatro que jugaban el Mundial. Había microciclos, el primero en Los Ángeles, otro en Colombia, en Llanogrande; y luego otro en Estados Unidos también, allá jugamos dos amistosos contra Rusia y los locales y ahí me quedé con el puesto. Allá estaba yo en esa lista, volvimos a Colombia a despedirnos de la familia y nos fuimos a la concentración, que fue como tres meses antes del Mundial. Viajábamos, volvíamos a ver la familia, otra vez a Llanogrande y así. En la última fuimos a Bolonia, que era nuestra sede y no volvimos más. Hicimos fogueos con Egipto, Hungría, Polonia, en Italia con equipos de segunda y así hasta el debut.



¿Y cómo fue ese primer partido?



Eso era mucha ansiedad, las expectativas eran grandísimas después de tantos años sin estar en un Mundial, era una responsabilidad grande. Fue algo muy bonito estar allá pero estuvimos ansiosos hasta que ganamos contra Emiratos Árabes (2-0). Ganamos y celebramos muy tranquilos, en esa época no había redes sociales ni nada de eso, estuvimos ahí calmados en el hotel y nada más.



¿Pudo jugar?



Yo estuve en el banco. No entré. Siempre fui suplente, no entraba. ¡Pero estaba en el Mundial! No somos muchos los que nos damos ese lujo. Colombia jugaba 4-2-2-2. Arriba estaban Iguarán y Estrada y era difícil entrar. No tuve la oportunidad de jugar y puedo asegurar que en ese momento estaba mejor que algún delantero de la Selección. Estaba físicamente a tope, joven y con ganas, pero igual fue una experiencia maravillosa haber estado en esa selección y en el Mundial de Italia.



Y vino Yugoslavia…



El segundo partido ya lo perdimos (1-0). Sabíamos que ese partido iba a ser muy difícil, ya los habíamos visto jugar y era durísimo, tácticamente muy fuerte, de pronto más que Alemania.



Que era el partido que se podía perder..



No sabes lo que va a pasar, era el equipo más fuerte del Mundial, de mucha jerarquía.



Pero tocó la presión de sumarle a Alemania.. Casi nada…



Si, tocaba sacarle un empate al menos. Lo que más recuerdo fueron las palabras de Chicho Pérez en el banco, cuando Alemania nos hizo gol: ‘Si Dios existe nosotros tenemos que empatar, no podemos perder’. Él dijo eso y se vino la jugada y empezó a salir y cuando la pelota le cae al Pibe ya estábamos todos parados en la raya; sabíamos que en ese pase él no fallaba y cuando Freddy va al arco nosotros ya íbamos corriendo. En el video yo soy el primero que lo abraza. Me reconocen por el afro, soy el primero que salgo porque yo sabía que ese tenía que ser gol. Freddy mano a mano con el arquero era letal.



¿Y qué pasó luego en el camerino?



Pasaron muchas cosas que no se cuentan y se celebró un rato pero con mesura porque sabíamos que venían cosas más difíciles.



¿Como Camerún?



Nosotros después de haber hecho semejante partido contra Alemania, nos mató el exceso de confianza. Pensamos que podíamos ganar y ahí perdimos el pase a la siguiente fase. Y ese fue el único partido que vi que podía jugar, me quité la sudadera, me dieron instrucciones y de pronto me llamaron y le dijeron a Iguarán, porque ese día estaban Rubén y Gambeta de titulares.



¡Otra vez pegó en el palo!



¡Sí! Era mi última chance y se nos acabó el Mundial. Fue como agridulce porque sabíamos que teníamos equipo para ir más adelante. Era un equipazo. Fíjese que con todo lo que pasó en Brasil perdieron protagonismo otras selecciones como esa de Italia 90, que era un grupo impresionante de jugadores.



Pero en todo caso, el Mundial le permitió ir a Europa, al Málaga, ¿no?



Sí, de hecho el Málaga quería que yo jugara ese Mundial porque me contrataban por recomendación del Palomo, creían en la palabra de él, que era mi parcero.



Qué dolor no haberlo visto en el Mundial, ¿Verdad?



Si había alguien que hizo méritos para jugar ese Mundial era él y no lo llevaron. Nos sorprendió que no lo convocaran, no esperábamos eso. Pero en ese tiempo se tomaban decisiones y nadie decía anda. En otro país era una revolución, que el hombre que nos clasificó no lo hubieran llamado era un caos, eso pasa en estas épocas de redes sociales y se acaba todo.



¿Y qué decía él de ver ese Mundial a la distancia?



Hablamos muy poco de eso. Lo hablamos en el Málaga… Cosas que no se pueden contar.



¿Cómo no contar qué sentía la estrella de esa selección de verse al margen?



Comentarios… Los técnicos estaban locos, él no entendía que o lo llevaran después de clasificar al equipo. Pero él era muy orgulloso, era un tipo muy fuerte y seguía para adelante. Él siempre tuvo problemas, donde estaba era el centro de atención, siempre había que decir algo de él, pero a pesar de todo no se rendía y a los ocho días era figura.







Miguel 'Niche' Guerrero

Gol del colombiano

El Mundial de Rusia



“Tenemos excelentes jugadores, mucho material de donde echar mano, en muchas posiciones, no en todas. Tienen más opción de jugar: Falcao regresó y juega; James juega; Muriel está jugando, Bacca, todos tienen competencia. No juega Yerry, pero sí Dávinson, Murillo en Pachuca, Murillo en el Valencia y eso es muy importante, tener ritmo ahora y llegar bien al Mundial”.



Desde su experiencia, ¿Cuál es el error que no se puede cometer en un Mundial?



Confiarse no porque cuando el rival es es fuerte no puedes ni dormir y cuando es débil eso te pone en zona de confort, sabes que ganas con menos… Pero eso es del rival. Yo creo que el error grave es no usar de titulares a los jugadores que son.



¿Por ejemplo?



Luis Muriel. No quiero que le vuelva a pasar, porque tiene muchas condiciones y el pasado Mundial quedó afuera. Ojalá esta vez le den la oportunidad.