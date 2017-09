'No estoy conforme, hubo cosas que nos faltaron hacer bien': Pékerman

La Selección Colombia no pasó del 0-0 en su visita a Venezuela, en duelo de la fecha 15 de las Eliminatorias suramericanas. Tras el duelo en San Cristóbal, José Pékerman, entrenador de la ‘tricolor’, dio sus impresiones de lo que fue el partido.

“Siempre sabemos cómo es la Eliminatoria, planificamos cada partido para ganar. Antes faltaban cuatro fechas, ahora faltan tres. Es duro, nunca se pueden dar por ganados los puntos antes de jugar. Vamos a ir con optimismo contra Brasil, sabiendo que podemos hacer un buen partido y obtener el triunfo”, dijo en rueda de prensa.

El estratega argentino fue interrogado por el estado de James Rodríguez, de cómo evoluciona el ‘10’ de su lesión y si lo tendrá en cuenta para enfrentar a Brasil el próximo martes en Barranquilla.

“Terminó un poco la novela de James, hay que decir que está en un proceso lógico de la lesión. El riesgo del cien por ciento de jugar contra Venezuela era peligroso, no solo por pensar en el próximo partido. Si no hay el cien por ciento de seguridad, me parece que no iba a estar bien. Hace un gran esfuerzo, se unió a la delegación en un viaje complicado, pero con el mejor ánimo de alentar, de apoyar. En este momento, están entrenando para ir ganando tiempo. Lo esperamos cien por ciento frente a Brasil”, complementó.

Pékerman destacó el esfuerzo de los suyos frente a la ‘vinotinto’, pero a la vez se mostró inconforme porque la ‘tricolor’ puedo haber hecho un poco más. También alabó el buen planteamiento táctico de Venezuela y en especial al arquero Wuilker Faríñez.

“Fabra hizo un partido aceptable, sufrió al final con el ingreso de Otero, fresco, tuvo un par de desbordes complicados, pero metió una pelota clara de gol en la que el arquero (Faríñez) fue impresionante, ese chico hizo un partido sensacional. Barrios hizo el trabajo porque el mediocampo fue de mucho tránsito, hubo igualdad de jugadores ahí. Al no poder Cardona conectarse, a Barrios le faltó precisión en muchos pases. Fue difícil tener, a veces, el movimiento que estábamos esperando. Aguilar entró bien, Barrios se acomodó a una posición de su club y terminó bien”.

“No estoy conforme, hubo cosas que nos faltaron hacer bien, a veces por méritos del rival. Tuvimos momentos buenos en el primer tiempo con la salida de Arias, la de Fabra, Venezuela tapó bien esos jugadores y fue difícil, porque el juego se hizo rápido y la imprecisión hizo el partido trabado”, agregó.

Pékerman también tuvo más palabras para los conducidos por Rafael Dudamel: "Venezuela hizo lo que viene haciendo en los últimos partidos, es un equipo que va encontrando buenos jugadores en esta renovación, está en una etapa optimista. Esta Venezuela, a lo mejor, en el futuro, será un rival importante para estar en la pelea. Hizo muy bien el trabajo", dijo sobre la 'vinotinto'.

Por último, el timonel de Colombia lamentó que en las opciones que crearon en ataque no la supieron concretar.

"Tuvimos opciones de gol, jugadas contundentes, como Venezuela; contamos dos de Falcao, una de Cuadrado, una de Giovanni Moreno y estuvimos cerca. La de Chará faltó tranquilidad en ese momento, hizo lo difícil y faltó la puntada final, con pase o remate más preciso. Podríamos habernos llevado el triunfo", cerró.

Redacción Futbolred