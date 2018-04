La agenda del fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia

Los recientes convocados a la Selección Colombia vuelven a tener acción este fin de semana en las diferentes ligas del mundo. Europa, Suramérica, y hasta el continente asiático tendrán a los jugadores de la Tricolor en una nueva fecha de las Ligas locales en pos de mejorar su



James Rodríguez es el hombre a tener en cuenta este fin de semana, pues podría ser campeón una vez más y conseguir su primera Bundesliga. Esta es la agenda de los jugadores de la Selección Colombia para que no se pierda ni un solo partido.

David Ospina (Arsenal):

Arsenal vs. Southampton (Premier League)

Hora: 8:15 a.m.

Día: 8 de abril

TV: Espn.

*Está lesionado del tobillo



Camilo Vargas (Cali):

Patriotas vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 6 de abril.

TV: Win Sports.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Stoke vs. Tottenham (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 7 de abril.

TV: Espn 3.



Santiago Arias (PSV):

AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven (Eredivisie).

Hora: 12:45 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.



Cristian Zapata (Milan):

Milan vs. Sassuolo (Liga de Italia).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: Espn 3.



Yerry Mina (Barcelona):

Barcelona vs. Leganés (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: Espn 2.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (Liga de Argentina).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

Puebla vs. Pachuca (Liga de México).

Hora: 7:00 p.m.

Día: 6 de abril.

TV: sin transmisión.

*Se recupera de una lesión.



Johan Mojica (Girona):

Real Sociedad vs. Girona (Liga de España).

Hora: 11:30 a.m.

Día: 8 de abril.

TV: Espn 3.



Bernardo Espinosa (Girona):

Real Sociedad vs. Girona (Liga de España).

Hora: 11:30 a.m.

Día: 8 de abril.

TV: Espn 3.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Valencia vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: DirecTV 610.



Jefferson Lerma (Levante):

Levante vs. Las Palmas (Liga de España).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 8 de abril.

TV: Espn 2.



Mateus Uribe (América, de México):

Necaxa vs. América (Liga de México).

Hora: 9:00 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.



Wilmar Barrios (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (Liga de Argentina).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Augsburgo vs. Bayern Múnich (Bundesliga).

Hora: 8:30 a.m.

Día: 7 de abril.

TV: Fox Sports.



Abel Aguilar (Cali):

Patriotas vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 6 de abril.

TV: Win Sports.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Beijing Renhe vs. Shanghái Shenhua (Liga de China).

Hora: 2:30 a.m.

Día: 8 de abril.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Tolima vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 7:30 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: Win Sports



Víctor Cantillo (Junior):

Tolima vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 7:30 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: Win Sports



Juan Fernando Quintero (River Plate):

Racing vs. River Plate (Liga de Argentina)

Hora: 6:00 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: Fox Sports 2.



José Izquierdo (Brighton & Hove):

Brighton & Hove vs. Huddersfield (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Villarreal vs. Athletic (Liga de España).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 9 de abril.

TV: Directv-610.



Falcao García (Mónaco):

Mónaco vs. Nantes (Liga de Francia).

Hora: 10:00 a.m.

Día: 7 de abril.

TV: Espn.



Miguel Borja (Palmeiras):

Palmeiras vs. Corinthians (Final Campeonato Paulista (vuelta)).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 8 de abril.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Sampdoria vs. Genoa (Liga de Italia).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: Fox Sports.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Sevilla vs. Celta (Liga de España).

Hora: 9:15 p.m.

Día: 7 de abril.

TV: sin transmisión.