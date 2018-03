La agenda del fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia están a la espera de la convocatoria, que saldrá este viernes, sin embargo, antes de unirse a la tricolor tendrán que jugar en las diferentes Ligas del mundo.



Como es habitual FUTBOLRED le trae cada uno de los partidos de los jugadores de la Selección Colombia para que usted se programe y los siga.

Arqueros:



David Ospina (Arsenal):

No juega. El partido contra Leicester está aplazado por la participación de los foxes en Fa Cup.



Camilo Vargas (Cali):

La Equidad vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 4:00 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Win Sports.



Leandro Castellanos (Santa Fe):

Santa Fe vs. Huila (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: Win Sports.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Swansea vs. Tottenham (FA Cup).

Hora: 7:45 a.m.

Día: sábado 17 de marzo

TV: sin tranmisión.



Santiago Arias (PSV):

PSV vs VVV Venlo (Eredivisie).

Hora: 1:15 p.m.

Día: sábado 17 de marzo

TV: sin transmisión.



Cristian Zapata (Milan):

Milan vs. Chievo Verona (Liga de Italia).

Hora: 9:00 a.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Fox Sports.



Yerry Mina (Barcelona):

Barcelona vs. Atlhletic (Liga de España).

Hora: 10:15 a.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Espn 2.



Stefan Medina (Monterrey):

Monterrey vs. Querétaro (Liga de México).

Hora: 8:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).

Hora: 5:45 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

Necaxa vs. Pachuca (Liga de México).

Hora: 10:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



William Tesillo (Santa Fe):

Santa Fe vs. Huila (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: Win Sports.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Real Betis vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 2:45 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: DirecTV 610.



Jefferson Lerma (Levante):

Levante vs. Eibar (Liga de España).

Hora: 3:00 p.m.

Día: viernes 16 de marzo.

TV: DirecTV 610.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus):

*Se recupera de una lesión.

Spal vs. Juventus (Liga de Italia).

Hora: 2:45 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: Espn 3.



Mateus Uribe (América, de México):

América vs. Toluca (Liga de México).

Hora: 10:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Wilmar Barrios (Boca Juniors):

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).

Hora: 5:45 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: sin transmisión.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Leipzig vs. Bayern Múnich (Bundesliga).

Hora: 12:00 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Fox Sports.



Felipe Pardo (Olympiacos):

*Fue anunciado que la Liga de Grecia estaba suspendida.

Levadiakos vs. Olympiacos (Liga de Grecia).

Hora: 12:30 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Edwin Cardona (Boca Juniors):

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).

Hora: 5:45 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: sin transmisión.



Abel Aguilar (Cali):

La Equidad vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 4:00 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Win Sports.



Gustavo Cuéllar (Flamengo):

Flamengo vs. Portuguesa (Campeonato Carioca).

Hora: 4:00 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: sin trasmisión.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Guizhou Zhicheng vs. Shanghái Shenhua (Liga de China)

Hora: 6:35 a.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Junior vs. Millonarios (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: RCN.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Villarreal vs. Atlético de Madrid (Liga de España).

Hora: 12:30 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: DirecTV-610.



Falcao García (Mónaco):

Mónaco vs. Lille (Liga de Francia).

Hora: 2:45 p.m.

Día: viernes 16 de marzo.

TV: Espn 2.



Miguel Borja (Palmeiras):

Novorizontino vs. Palmeiras (Campeonato Paulista).

Hora: 5:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Sampdoria vs. Inter (Liga de Italia).

Hora: 6:30 a.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Leganés vs. Sevilla (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: Espn 2.



Avilés Hurtado (Monterrey):

Monterrey vs. Querétaro (Liga de México).

Hora: 8:00 p.m.

Día: sábado 17 de marzo.

TV: sin transmisión.



Teófilo Gutiérrez (Junior):

Junior vs. Millonarios (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: domingo 18 de marzo.

TV: RCN.