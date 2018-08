La agenda del fin de semana de los jugadores en órbita de la Selección

Este fin de semana, con el regreso de la Liga de Italia y de España, empieza el fútbol en las principales competencias de Europa. La Liga ibérica dará inicio este viernes con un partido en el que podría estar un colombiano. Mientras que el 'Calcio' comienza con la presentación de Juventus y su potente nómina.

Así las cosas, este es la agenda completa para que usted se programe para ver a los jugadores que estuvieron en el Mundial con la Selección Colombia y otros que también inician competencias en el Viejo Continente.

Arqueros:



David Ospina (Nápoles)

*A la espera de la oficialización

Lazio vs. Nápoles (Liga de Italia)

Hora: 1:30 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



Camilo Vargas (Cali)

Millonarios vs. Cali (Liga II-2018)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 19 de agosto

TV: RCN TV



José Cuadrado (Once Caldas)

Huila vs. Once Caldas (Liga II-2018)

Hora: 6:00 p.m.

Día: 19 de agosto

TV: Win Sports



Defensas:



Cristian Zapata (AC Milan).

Partido aplazado.





Oscar Murillo (Pachuca)

Pachuca vs. Lobos (Liga II-2018)

Hora: 7:00 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: Fox Sports



Yerry Mina (Everton)

Everton vs. Southampton (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: DirecTV 613



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Tottenham vs. Fulham (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: Espn



William Tesillo (León)

León vs. Cruz Azul (Liga de México)

Hora: 5:00 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



Bernardo Espinosa (Girona)

Girona vs. Real Valladolid (Liga de España)

Hora: 1:15 p.m.

Día: 17 de agosto

TV: Espn 3



Jeison Murillo (Valencia)

Valencia vs. Atlético de Madrid (Liga de España)

Hora: 1:00 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: DirecTV 610



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Valencia vs. Atlético de Madrid (Liga de España)

Hora: 1:00 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: DirecTV 610



Johan Mojica (Girona)

*Lesionado

Girona vs. Real Valladolid (Liga de España)

Hora: 1:15 p.m.

Día: 17 de agosto

TV: Espn 3



Frank Fabra, lateral (Boca Juniors)

*Lesionado

Boca Juniors vs. Estudiantes (Liga de Argentina)

Hora: 1:30 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: sin transmisión



Volantes:



Wilmar Barrios Boca Juniors

Boca Juniors vs. Estudiantes (Liga de Argentina)

Hora: 1:30 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: sin transmisión



Carlos Sánchez (West Ham)

West Ham vs. Bournemouth (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



Mateus Uribe (América)

Querétaro vs. América (Liga de México)

Hora: 9:00 p.m.

Día: 17 de agosto

TV: sin transmisión



Abel Aguilar (Sin equipo)



James Rodríguez (Bayern Múnich)

SV Drochtersen/Assel vs. FC Bayern Munich (Copa de Alemania)

Hora: 8:30 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: DirecTV 610



Juan Cuadrado (Juventus)

Chievo vs. Juventus (Serie A)

Hora: 11:00 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



Jefferson Lerma (Bournemouth)

West Ham vs. Bournemouth (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



Juan Fernando Quintero (River Plate)

River Plate vs. Belgrano (Liga de Inglaterra)

Hora: 6:00 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: sin transmisión



José Izquierdo (Brighton)

Brighton vs. Manchester United (Premier League)

Hora: 10:00 a.m.

Día: 19 de agosto

TV: Espn



Edwin Cardona (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. Estudiantes (Liga de Argentina)

Hora: 1:30 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: sin transmisión



Delanteros:



Falcao García (Mónaco)

Mónaco vs. Lille (Liga de Francia)

Hora: 1:00 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: (Espn 2)



Carlos Bacca (Villarreal)

*A la espera de la oficialización

Villarreal vs. Real Sociedad (Liga de España)

Hora: 1:15 p.m.

Día: 18 de agosto

TV: Espn 3



Luis Muriel (Sevilla)

Rayo Vallecano vs. Sevilla (Liga de España)

Hora: 1:15 p.m.

Día: 19 de agosto

TV: Espn



Miguel Borja (Palmeiras)

Vitoria vs. Palmeiras (Brasileirao)

Hora: 2:00 p.m.

Día: 19 de agosto

TV: sin transmisión



Duván Zapata (Atalanta)

Atalanta vs. Frosinone (Serie A)

Hora: 1:30 p.m.

Día: 20 de agosto

TV: sin transmisión