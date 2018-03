La agenda del fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia

Llegó el fin de semana y con ello los partidos de los futbolistas habituales en la Selección Colombia. Se espera la presencia de éstos en ligas como la de España, Inglaterra, Italia, México, Argentina, entre otras.





Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta la agenda de los partidos de la jugadores de la Tricolor. ¡Prográmese!



Arqueros:



David Ospina (Arsenal):

Arsenal vs. Watford (Premier League)

Hora: 8:30 a.m.

Día: 11 de marzo

TV: Espn 2.



Camilo Vargas (Cali):

Junior vs. Cali vs. (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 9 de marzo.

TV: Win Sports.



Leandro Castellanos (Santa Fe):

*No tiene partido el fin de semana por elecciones en Colombia.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Bournemouth vs. Tottenham (Premier League).

Hora: 11:00 a.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Espn.



Santiago Arias (PSV):

Willem II vs. PSV Eindhoven (Eredivisie).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 10 de marzo

TV: Espn play.



Cristian Zapata (Milan):

Génova vs. Milan (Liga de Italia).

Hora: 12:00 p.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Fox Sports.



Yerry Mina (Barcelona):

Málaga vs. Barcelona (Liga de España).

Hora: 2:45 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: Espn 2.



Stefan Medina (Monterrey):

Santos Laguna vs. Monterrey (Liga de México).

Hora: 7:00 p.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Espn play.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Tigre (Liga de Argentina).

Hora: 5:15 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

Cruz Azul vs. Pachuca (Liga de México).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



William Tesillo (Santa Fe):

*No tiene partido el fin de semana por elecciones en Colombia.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Espanyol vs. Real Sociedad (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Espn.



Jefferson Lerma (Levante):

Getafe vs. Levante (Liga de España).

Hora: 12:30 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: Espn.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus):

*Se pone a punto tras superar una lesión.

Juventus vs. Udinese (Liga de Italia).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Espn 2.



Mateus Uribe (América, de México):

América vs. León (Liga de México).

Hora: 10:00 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



Wilmar Barrios (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Tigre (Liga de Argentina).

Hora: 5:15 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Bayern Múnich vs. Hamburgo (Bundesliga).

Hora: 9:30 a.m.

Día: 10 de marzo.

TV: Espn 2.



Felipe Pardo (Olympiacos):

Platanias vs. Olympiacos (Liga de Grecia).

Hora: 8:00 a.m.

Día: 11 de marzo.

TV: sin transmisión.



Edwin Cardona (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Tigre (Liga de Argentina).

Hora: 5:15 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



Abel Aguilar (Cali):

Junior vs. Cali vs. (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 9 de marzo.

TV: Win Sports.



Gustavo Cuéllar (Flamengo):

Macaé vs. Flamengo (Campeonato Carioca).

Hora: 5:30 p.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Shanghái Shenhua vs. Shanghái SIPG (Liga de China).

Hora: 6:35 a.m.

Día: 10 de marzo.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Junior vs. Cali vs. (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 9 de marzo.

TV: Win Sports



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Las Palmas vs. Villarreal (Liga de España).

Hora: 12:30 p.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Directv-610.



Falcao García (Mónaco):

Estrasburgo vs. Mónaco (Liga de Francia).

Hora: 2:45 p.m.

Día: 9 de marzo.

TV: Espn 2.



Miguel Borja (Palmeiras):

Ituano FC vs. Palmeiras (Paulista A1).

Hora: 3:00 p.m.

Día: 11 de marzo.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Crotone vs. Sampdoria (Liga de Italia).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 11 de marzo.

TV: sin transmisión.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Sevilla vs. Valencia (Liga de España).

Hora: 10:15 a.m.

Día: 10 de marzo.

TV: Espn.



Avilés Hurtado (Monterrey):

Santos Laguna vs. Monterrey (Liga de México).

Hora: 7:00 p.m.

Día: 11 de marzo.

TV: Espn play.



Teófilo Gutiérrez (Junior):

Junior vs. Cali vs. (Liga I-2018).

Hora: 8:00 p.m.

Día: 9 de marzo.

TV: Win Sports