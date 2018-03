Las alternativas de la Selección Colombia, desde los ojos de Pékerman

A poco más de dos meses para el Mundial de Rusia 2018, las opciones se van cerrando en la Selección Colombia.

El propio técnico José Pékerman lo dejó claro: “No es difícil observar que de este grupo vamos a tener que decidir en la última etapa. Son habituales, han jugado en distintas oportunidades... Nunca vamos dejar de tener en cuenta a quienes seguimos y en una etapa, con alguna dificultad, alguno de ellos puede entrar. El que no ha venido ya es muy difícil que llegue”.



Así las cosas, hay que mirar hacia esta lista de 26 jugadores para acercarse al grupo final. “Tenemos jugadores versátiles, algunos agregan cosas importantes a la selección aunque jueguen poco y cambian posiciones: Uribe, Lerma, Mojica, Muriel...”



Si señores. Cantillo, una opción para Aguilar o Uribe pero en el futuro; Borja un sustituto natural para Falcao; el propio Uribe, con un pie en Rusia tras el gran juego contra Francia; Mojica, la opción en la izquierda. Aquí, cada caso visto por el jefe, José Pékerman:



Víctor Cantillo. Volante mixto



“Víctor es su primera concentración, es muy criterioso para manejar e balón, con buen concepto de fútbol, ubicación, se le ve suelto. Es un volante mixto que puede equilibrar las líneas dando orden y con calidad para pasar el balón. Va a encajar perfecto con el equipo. El progreso de Víctor en la liga colombiana ha sido más deslumbrante, pero tiene tiempo para mostrar sus condiciones aún en esta etapa premundial. Para el fútbol colombiano tiene características interesantes”.



Miguel Borja, Centro-delantero



“Él siempre ha sido el jugador que tiene una característica muy propia del centrodelantero, que es pujante, veloz, fuerte, presiona mucho a los delanteros, remata bien y sorprende a veces en distintas posiciones. Tienen una característica muy clara de centrodelantero, que juega en el ancho del área y espera la situación para marcar. No es de los que puede triangular o ir unos metros atrás, sino que espera la última jugada. Con este y con otro tipo de rival, si el equipo lo necesita está. Es guapo, decidido, da todo siempre en la cancha”.



Mateus Uribe, volante mixto



“Uribe, siendo un jugador experimentado y con buenas participaciones en su club… Pero en selección es otra historia y tuvo la madurez de resolver situaciones que el equipo identificó en el campo. A partir de ahí los compañeros pudieron jugar mejor”.



Johan Mojica. Lateral o volante por izquierda



“Mojica si pudiera intervenir, más allá de que no ha jugado, le he visto características para poder participar”.



Luis Muriel, delantero o extremo



“Muriel, que nos ha dado satisfacciones, tiene variantes para jugar sobre una banda, con profundidad de delantero y como acompañante de otro delantero. Eso es positivo para nosotros”.