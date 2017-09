Pena cumplida: ¿Ahora sí podrá contar Colombia con James Rodríguez?

Venia lesionado el capitán. Un problema muscular le ha impedido estrenarse en la Bundesliga y tiene razón Bayern Múnich en cuidarlo como a la estrella que es. No jugó ni un minuto en San Cristóbal y en cambio sí se sometió al viaje largo, en bus, y a la tensión de 90 minutos de impotencia desde el banco.

‘Como caballo en un balcón’, reza el dicho, se veía el hombre más determinante en esta Eliminatoria a Rusia 2018. La ausencia del autor de 5 goles en el camino a Rusia, clave además en las asistencias, no es un detalle menor.

Pues se ha cumplido la recomendación –obligación- del club que le paga y ahora es hora de pensar en Colombia y en sus intereses.

El primero en pedirlo, por su puesto, fue el técnico José Pékerman: “Terminó un poco la novela de James, hay que decir que está en un proceso lógico de la lesión. El riesgo del cien por ciento de jugar contra Venezuela era peligroso, no solo por pensar en el próximo partido. Si no hay el cien por ciento de seguridad, me parece que no iba a estar bien".

Que en Colombia 'juega hasta cojo' no está en discusión. "Hace un gran esfuerzo, se unió a la delegación en un viaje complicado, pero con el mejor ánimo de alentar, de apoyar. En este momento, están entrenando para ir ganando tiempo. Lo esperamos cien por ciento frente a Brasil", anunció.

Sin su talento para asociarse y llegar a gol y sin la amenaza que representa para cualquier defensa, la Selección padeció mucho… y Falcao no tuvo socio, lo que es peor.

Ahora debería volver James porque Pékerman lo necesita para engranar el ataque, porque el grupo gana confianza y seguridad con él en el campo, porque él se debe una exhibición de todo su talento después de las amargas últimas horas en Real Madrid y las turbias primeras salida en el Bayern.

Pero especialmente, James se debe un partido redondo contra Brasil, el equipo que lo sacó de su mundial de ensueño y lo devolvió a casa entre lágrimas y cuentas pendientes.

El regreso de James es la noticia esperada en Barranquilla. Con él, para bien y para mal, se escribe otra historia.

Redacción Futbolred