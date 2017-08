'Venezuela tiene jugadores jóvenes, pero no hay que confiarse': Muriel

La Selección Colombia ya está en San Cristóbal en donde enfrentará este jueves a Venezuela por las Eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Rusia-2018. La ‘tricolor’, de momento, está segunda mientras que la ‘vinotinto’ ya no tiene ninguna opción de estar en la Copa del Mundo.

En la Selección hay buen ambiente por la actualidad que viven muchos jugadores y eso lo destacó Luis Fernando Muriel, quien ahora milita en el Sevilla, de España. El artillero dice que esa competencia es buena, pues hace pensar bastante a Pékerman para decidir a quién pondrá de titulares.

“Lo bueno, lo lindo de llegar a un grupo donde tienes tantos compañeros de tan alto nivel es que cualquiera puede jugar, para el ‘profe’ es una ventaja grande porque sabe que el que ponga va a rendir. Lo están haciendo bien todos donde están y, en mi caso, tener esa competencia, poder pelear un puesto es un lindo reto y con ilusión de jugar y aportar también”, dijo el nacido en Santo Tomás (Atlántico).

Muriel dijo que pese a que Rafael Dudamel convocó a futbolistas juveniles, en la ‘tricolor’ no debe haber confianza, pues en la cancha son once contra once. Para el delantero, de 26 años, Colombia debe sacar su experiencia en este tipo de compromisos.

“No hay que confiarse de nada, son jugadores que son jóvenes y vienen con muchas ganas de también demostrar y dejar ver que para el futuro están ellos y va ser un partido complicado así no estén varios de los referentes de ellos. Nosotros con la experiencia y los jugadores que tenemos hay que sacar ese partido adelante”.

“Es una obligación por lo que nos jugamos, tenemos la clasificación en nuestras manos, dependemos de nosotros y esa debe ser una motivación grande para ir a Venezuela y sacar el resultado”, concluyó.

Redacción Futbolred