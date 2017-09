Wuilker Faríñez, figura de Venezuela y 'aguafiestas' para Colombia

Wuilker Faríñez no suena colombiano. No lo es. Nada que ver. Pero esta historia, que estaba reservada para los hombres de gol de amarillo, termina siendo un homenaje al portero del reciente subcampeón mundial Sub-20, quien fue infalible en los remates de cabeza de Falcao que asustan a media Europa, cerró bien los espacios y fue brillante a la hora de anticiparse a los atacantes rivales.

¿Qué pasó en Colombia? Esta es la calificación de los hombres de José Pékerman, quien suma una nueva ocasión perdida para vencer a Venezuela, que poco a poco se ha ido transformando en su ‘bestia negra’.

David Ospina. 6. El portero controló tres aproximaciones claras de los venezolanos y lo salvó una vez el ángel de la guarda: un remate al travesaño y otro balón que le rebotó en el pie.

Santiago Arias. 5. Pobre fue el porte del lateral derecho, quien se vio superado por el despliegue físico de los jóvenes rivales y apenas se tuvo un par de excursiones en ataque.

Cristian Zapata. 5. Lució nervioso, tal vez condicionado por la amarilla que lo podía sacar del duelo contra Brasil. Rondón lo hico ver mal. Al experimentado le faltó jerarquía.

Óscar Murillo. 5. Se notó que le faltan minutos como compañero de fórmula de Zapata. Sufrió en el primer tiempo, especialmente al salir a presionar a los atacantes, pero luego tuvo una mejoría.

Frank Fabra. 5. Un pase a Falcao ilusionó. Pero no fue más que eso. Las fallas más importantes en defensa llegaron por el sector izquierdo.

Carlos Sánchez. 5. Pocas veces ocurre, pero esta es una: falló La Roca. El jugador de Fiorentina lució impreciso, no corrió con la seguridad de siempre y se retiró golpeado.

Wilmar Barrios. 5. Otro que dejó muchas dudas. El volante recio, preciso en el pase y fuerte en ataque no apareció en San Cristóbal. Tuvo que cubrir demasiado espacio y fue tan impreciso, casi nervioso, que sólo logró equilibrio cuando llegó Abel Aguilar.

Juan Guillermo Cuadrado. 5. No es nuevo lo que le ocurre en Selección: dribling, lujo y al final poco peso en el arco rival. Es puro sacrificio y eso no se lo quita nadie. Pero no fue el socio que esperaban Chará y Falcao.

Edwin Cardona. 4. Jugó tal vez su partido más gris en Selección. ¡Ni un solo remate de media distancia! Su arma se quedó en el camerino, lució pesado, poco efectivo en marca y sus fallas provocaron más de una vez una cadena de errores en marca.

Yimmi Chará. 5. Luchó, tuvo un par de opciones claras y una vez falló en el pase a Falcao, pero se le vio corriendo, luchando y buscando la pelota en toda la cancha.

Falcao García. 5. Tuvo al menos tres opciones claras pero Fariñez le negó el primer gol de la presente Eliminatoria. De cabeza buscó, luchó, vino a buscar la pelota casi hasta su área. Aún así, deberá esperar hasta Barranquilla para su siguiente rugido.

Giovanni Moreno. 5. Llegó como un auxilio para Chará y Falcao al minuto 63, una opción en el juego aéreo y una alternativa en la media distancia. No cumplió ninguna de las expectativas.

Abel Aguilar. 6. Llegó al minuto 75 y aportó equilibrio, experiencia y orden en el medio campo, el sector más débil de Colombia en San Cristóbal. Es hombre de Selección a pesar de su falta de continuidad. De eso no hay duda.

Luis Muriel. 5. No tuvo más que 10 minutos y le alcanzó para un lujo en el área que no llegó a terminar en gol. Sin goles las notas no son altas para los delanteros.

