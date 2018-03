100 momentos de Colombia en los Mundiales: el descache del Presidente

Solamente hasta la séptima edición de los Mundiales apareció Colombia en el panorama. Pasaron 32 años para que la Selección estuviera en boca del planeta fútbol, confirmando su falta de tradición futbolística.

A pesar de que la Selección de Adolfo Pedernera había conseguido una clasificación histórica, la primera, al Mundial de Chile 1962, en Colombia no hubo gran furor en los días previos a la participación de la Tricolor. Incluso, muchos eran ajenos al fútbol, a pesar de que la Liga profesional se jugaba desde 1948.



Precisamente el rentado del fútbol colombiano continuó durante el Mundial en Chile, muestra de que la Selección de ese entonces no paralizaba el país, no era la sensación mediática, como lo fue en la década del noventa y hace cuatro años.



La mejor prueba del desconocimiento sobre el combinado nacional, que tenía que enfrentar a Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia en su grupo, la dio el Presidente de aquel momento: Alberto Lleras Camargo.



El 'Caimán' Sánchez, uno de los líderes de la Selección de 1962, lucía el uniforme de gala de la Tricolor con la que se fue a Chile. Foto: Archivo ETCE

El día que la Selección partía a Arica, su sede en el Mundial chileno, el mandatario despidió a la comitiva de 22 jugadores, más el cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, Lleras mostró su ignorancia, tal vez falto de información, y hasta les confundió el deporte que practicaban.



“El día que nos fuimos a Chile, el presidente nos dijo: 'Muchachos, que les vaya bien y que anoten muchas canastas”, recordó Efraín el ‘Caimán’ Sánchez en una de sus tantas anécdotas que le dejó la Copa Mundo, la primera de los colombianos.



Redacción Futbolred