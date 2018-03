'Algunos brasileños pensarán en revancha': Joachim Löw, DT de Alemania

El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo este lunes que es posible que algunos brasileños tomen como una revancha el encuentro amistoso que enfrentará a ambas selecciones en Berlín, tras la histórica goleada que el cuadro germano endosó a Brasil (7-1) en el pasado Mundial.

Low, no obstante, subrayó que lo sucedido en aquella semifinal es "irrevocable". "Algunos brasileños pensarán en una revancha pero eso es imposible; la semifinal es irrevocable. Ya pasó, ahora es otro partido. No se puede borrar la semifinal", dijo.



Löw admitió que para Alemania la semifinal de 2014 no tiene la misma significación que pudo tener para Brasil puesto que sólo fue un paso hacia el objetivo final que era ganar el torneo. "Al día siguiente del partido, no digo que pasásemos página, pero si empezamos a concentrarnos en la siguiente tarea que era la final". dijo Löw.



"Lo importante era haber ganado, había que empezar a mirar de inmediato hacia adelante. Para nosotros era sólo un paso hacia nuestro objetivo", agregó.



Con respecto a la situación actual de Brasil, Löw dijo que el equipo ha mejorado mucho, sobre todo en lo que respecta al trabajo defensivo lo que aumenta sus posibilidades de cara al Mundial. "En el fútbol moderno todos los jugadores tienen que saber defender y en Brasil ahora todos defienden. Que adelante son peligrosos es algo que siempre hemos sabido. Pero ahora hasta Neymar, que mañana lamentablemente no estará, trabaja en la recuperación de pelota", señaló.



Low elogió el trabajo del seleccionador brasileño, Tite, que ha iniciado una transformación aumentando el potencial del equipo. "Si las cosas fueran como antes Brasil siempre sería campeón del mundo pero las cosas no son como antes. Tite lo ha entendido. Nosotros también tuvimos que cambiar, durante mucho tiempo apostamos a la voluntad y a la entrega física y llegó el momento en que tuvimos que entender que eso no era suficiente", dijo.



Löw anunció varios cambios para el partido del martes, en relación con el último amistoso contra España. Lo más notable son las ausencias del meta Marc André Ter Stegen -con problemas en una rodilla- y de Mesut Özil y Thomas Müller que dejaron la concentración puesto que habían acordado con Lör que sólo jugarían uno de los dos amistosos.