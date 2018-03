Alemania prepara los reemplazos Müller, Özil y Khedira, para enfrentar a Brasil

El seleccionador alemán, Joachim Löw, deberá buscar relevos para Thomas Müller, Mesut Özil y Sami Khedira, que no estarán en el amistoso contra Brasil, segunda prueba para el Mundial de Rusia tras el disputado el viernes contra España, que terminó 1-1.

Khedira, que ejerció de capitán del conjunto germano en Dusseldorf, se tuvo que retirar en el minuto 53 de choque frente a la selección española, debido a problemas musculares, que inicialmente parecían ser de rodilla. El jugador, no obstante, tranquilizó a sus seguidores sobre la trascendencia de su problema.



La Federación Alemana confirmó que Thomas Müller, autor del gol con el que la vigente campeona del mundo empató con los ibéricos, que se habían adelantado por medio de Rodrigo Moreno, no viajó a Berlín, donde se disputará el martes el encuentro frente a Brasil.



Tampoco lo hicieron por cuestiones físicas Mesut Özil ni Emre Can. El mediapunta del Arsenal fue titular contra España y el jugador del Liverpool se quedó fuera antes del choque y también causa baja en la concentración al no poder llegar a tiempo para el encuentro contra los brasileños debido a un problema de espalda.



Ante estas bajas, Sebastian Rudy, centrocampista del Bayern Múnich, se ha incorporado a la concentración tras perderse el choque de España por el nacimiento de su hijo. Joachim Löw deberá decidir los encargados de relevar frente a Brasil a Khedira y Özil. En el caso del juventino, lo normal es que sea Ilkay Gündogan, que fue su sustituto frente a España.



EFE