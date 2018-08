Argentina definió su cuerpo técnico para amistoso con Colombia

La Asociación de Futbol Argentino (AFA) sigue sin definir el nuevo entrenador para que asuma el nuevo proyecto que quieren llevar a cabo en la selección. Mientras tanto, se inclinaron para que los exjugadores, Pablo Aimar y Lionel Scaloni, dirijan de manera interina la dirección de la Albiceleste en los partidos amistosos de septiembre.

Uno de estos encuentros sería frente a la Selección Colombia el 11 de septiembre. Aunque ninguno de los seleccionados ha confirmado el encuentro, la empresa encargada de vender la boletería ya promociona la contienda, que se llevaría a cabo en el Metlife Stadium de New Jersey.

El partido se jugaría el 11 de septiembre en Estados Unidos. Foto: Archivo particular

Varios nombres parecen estar en carpeta de la AFA para que asuma como entrenador. Sin embargo, de los que más se ha hablado son de José Pékerman, Mauricio Pochettino y Jorge Almirón, actual DT de Atlético Nacional. Tanto Scaloni como Aimar fueron dirigidos por Pékerman en el Mundial juvenil 1997 y la Copa del Mundo de Alemania 2006.



Lo cierto es que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dejó en claro que no tienen apuros para elegir al nuevo entrenador, incluso la idea es pensar en pelear el título del Mundial en 2026 y no apurar un proceso que ha sido la ideología que no les resultó en el último tiempo.