Basile pide renovación de jugadores en Argentina y a Simeone como DT

Alfio Basile, seleccionador de Argentina de 1991 a 1994 y de 2006 a 2008, dijo este jueves que debería haber una renovación de jugadores en la Albiceleste y que el entrenador tendría ser Diego 'Cholo' Simeone, a quien definió como "un ganador de alma".

"Yo pongo al 'Cholo' (Simeone). Un ganador de alma, con mucho carácter y temperamento. Es inteligente, vivo, tiene potrero. Pero hay muchos técnicos buenos en la Argentina, por eso laburan (trabajan) en todo el mundo. Pero soy muy subjetivo, yo al 'Cholo' lo quiero, a mí me sacó dos veces campeón, en las Copas América del 91 y del 93", dijo Basile al diario La Nación.



Argentina, dirigida interinamente por Lionel Scaloni tras la salida de Jorge Sampaoli, jugará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será ante Guatemala el 7 de septiembre y el segundo será ante Colombia cuatro días más tarde. Para estos partidos, Scaloni convocó a mayoría de jugadores jóvenes, con escasa o nula trayectoria en la selección.



Basile celebró que hayan convocado "a todos los muchachos nuevos". "Ahora a (Lionel) Messi no hay que romperle las pelotas, déjenlo en paz, no hay que joderlo. Que pierda la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) unos mangos (dinero) en los amistosos si es necesario, pero ahora déjenlo en paz", sostuvo Basile.



"Y si se arma un equipo que anda bien, que juega suelto porque no hay exigencias, y así llegamos a la Copa América del año que viene, bueno, ahí lo traés directamente a Messi. Pero a Messi, a nadie más", añadió. Sin embargo, dijo que si "antes de la Copa" el equipo no funciona, habría que volver a citar a "tres o cuatro" de los jugadores "veteranos".



El entrenador, de 74 años, sostuvo que "ahora" los "históricos" de la Albiceleste deberían quedarse en sus clubes y no aparecer en el seleccionado.



"Que sigan demostrando allá y nos les rompan más las bolas para jugar contra Guatemala. Ahora hay que aprovechar para ver a los pibes nuevos. Para el próximo Mundial faltan cuatro años y medio y lo lógico será que lleguen mejor los jóvenes que los veteranos. No salimos campeones, pero esta fue una generación de buenos jugadores", analizó.



Basile se mostró sorprendido de seguir siendo el último entrenador en ganar un título con Argentina: la Copa América de Ecuador 1993. "¡Se cumplieron 25 años! Ya es un karma, porque merecimos ganar algunos títulos en el medio, tuvimos mala suerte", aseguró.



El exentrenador del Atlético de Madrid (1994-1995) recordó con orgullo que es el único técnico que dirigió a Diego Maradona y Messi. "Nadie me va a sacar ese récord. Ahora le doy más valor que antes. Yo tuve a Maradona cuando terminaba su carrera, siempre suspendido estaba. En cambio a Messi lo agarré con 19 años. Son la antítesis. Son dos extraterrestres, no son normales. El otro (extraterrestre) fue Pelé, esos tres, después nadie más", aseveró.