'No he regresado a la selección para pasearme': Gianluigi Bufffon

El veterano guardameta Gianluigi 'Gigi' Buffon, de vuelta en la selección italiana tras el fracaso en la repesca mundialista, manifestó que no ha regresado a la 'Nazionale' para pasearse, sino porque cree que puede "ser útil".



"Mi rol en todos los equipos en los que he jugado ha sido siempre altruista; he intentado ayudar a todos, pensando siempre en el 'nosotros' y no en el 'yo', y he renunciado pequeños récords personales", dijo Buffon en Manchester, en la rueda de prensa previa al partido amistoso contra Argentina (viernes, 19:45 GMT). "No he vuelto para pasearme, sino porque creo que puedo ser útil. He venido con entusiasmo e ilusión", añadió.



"Tendré 40 años, pero sigo siendo el portero del Juventus, que no es un equipo de quinta división", destacó el experimentado arquero. Buffon anunció después de la debacle en la repesca para el Mundial de Rusia 2018 ante Suecia -Italia cayó eliminada y no estará en la Copa del Mundo por primera vez en 60 años- su renuncia al combinado nacional. Sin embargo, tras la marcha de Gianpietro Ventura y la llegada de su antiguo compañero Luigi Di Biagio al banquillo como seleccionador interino, 'Gigi' dio marcha atrás y volvió a ser 'seleccionable'.



"Hace 25 años que visto la camiseta del equipo nacional, al que he ayudado para ganar medallas, desde la selección sub-15 hasta ahora en la absoluta. Lo último que quiero es ser un problema", explicó. Preguntado sobre la ausencia de su compañero de equipo Paulo Dybala en la convocatoria de Argentina, Buffon afirmó que la decepción de no estar en la lista le servirá de "motivación para mejorar". "Sé cómo reaccionan los campeones ante las dificultades y las situaciones difíciles.



Él es un verdadero campeón y no va a tener una mayor motivación para seguir mejorando y volver al equipo nacional", concluyó el portero.



EFE