Racismo en las selecciones europeas, un penoso tema que resurge 

Tras la renuncia de Mesut Özil a la selección de Alemania, este lunes volvió a resurgir el penoso tema del racismo en el fútbol mundial. El caso del atacante teutón de origen turco, se sumó a otras dos denuncias de jugadores con raíces extranjeras que se han visto involucrados en ataques racistas y xenófobos al momento de formar parte del equipo nacional. Romelu Lukaku en Bélgica y Mario Balotelli en Italia.



Después de que se conociera una fotografía de Özil junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se armó un revuelo en el país bávaro mediante campañas xenófobas que incitaban al desprecio hacia las raíces étnicas del jugador. A esto, el volante del Arsenal respondió: "Para mí, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia”, señaló.



Y además, en el mismo comunicado, dio por terminada su participación en la selección, efectuando fuertes declaraciones contra la Federación de Fútbol de Alemania, institución de la que no se siente respaldado ante estas situaciones. Para el campeón en Brasil 2014: "Soy alemán cuando ganamos, pero soy un inmigrante cuando perdemos", sentenció.



Una declaración similar, la expresó en el pasado, el delantero belga Romelu Lukaku, quien hace 25 años nació en Amberes, Bélgica, pero es hijo de inmigrantes congoleños. Para el atacante, el racismo ha sido un problema desde su infancia, época en la que además de sufrir por la pobreza en su familia, fue víctima de ataques por el color de su piel.



"Yo nací en Bélgica, soñaba con ser como Kompany. Soy belga, todos somos belgas. No sé por qué hay gente en mi propio país que quiere verme fracasar. Cuando me fui al Chelsea y no jugaba, escuché a gente reírse de mí. Cuando me fui cedido al West Brom, también. Esa gente no estaba cuando nosotros poníamos agua en nuestros cereales", manifestó Lukaku.



Además sostuvo que cuando era un joven debutante en la selección: "Cuando las cosas me iban bien, en los periódicos me llamaban 'Romelu Lukaku, delantero belga'. Cuando iban peor añadían 'de origen congoleño'”.



El excéntrico delantero italiano, Mario Balotelli, desde que empezó a ser convocado a la Azurri, fue blanco de ataques racistas producto a su origen africano. En repetidas ocasiones ha denunciado agresiones desde las tribunas cuando viste la camiseta de su país.



Después del fracaso en el Mundial de Brasil 2014, cuatro años despues volvió a ser llamado a la selección de Italia para un encuentro amistoso frente a Holanda, además de aguantar los canticos racistas habituales, al final del encuentro se manifestó en contra de una pancarta que aseveraba: “mi capitán tiene sangre italiana”, ante una posibilidad de que Balotelli llegase a portar el brazalete de capitán en caso de presentarse la ausencia de Leonardo Bonucci, ya que es el segundo seleccionado con más internacionalidades.



"Ser capitán no cambiaría gran cosa para mí, pero sería un fuerte gesto contra el racismo en el país". "Yo estoy en la selección para marcar goles. No para ser capitán. Puedo dar ejemplo mismo sin el brazalete. Pero dármelo podría ser un fuerte gesto para todos los inmigrantes que verían a alguien como yo, de origen africano, convertirse en capitán de Italia", explicó 'Súper Mario'.